تداولت تقارير إخبارية مغربية، مساء اليوم الأربعاء، خبر اعتقال رئيس الرجاء البيضاوي محمد بودريقة في ألمانيا وذلك في مطار هامبورغ أثناء سفره من أجل لقاء جوزيف زينباور، مدرب الرجاء للتفاوض معه حول مستقبله مع فريق النسور.

وقالت التقارير ذاتها إن بودريقة قد يكون تم اعتقاله في مطار هامبورغ - على الأرجح- بناءً على مذكرة اعتقال دولية للاشتباه في تورطه في قضايا مالية في المغرب خلال الفترة الماضية.

وخلال الأسبوع الجاري، سافر بودريقة إلى هامبورغ حيث كان من المفترض أن يعقد اجتماعًا مع الألماني جوزيف زينباور للاتفاق معه على مستقبله على رأس الجهاز الفني للفريق قبل أن يتم اعتقاله من قبل الشرطة الألمانية.

ولم توضح التقارير سبب الاعتقال أو تفاصيل إضافية عن مكان وجود بودريقة، فيما كشفت مصادر قريبة من النادي أنها لم تتلقَ أية معلومة رسمية حول حادثة الاعتقال.

وتوج الرجاء البيضاوي المغربي بالثنائية (لقب الدوري والكأس) في المغرب، وسيخوض الموسم المقبل دوري أبطال أوروبا حيث يواجه نادي الحرس من النيجر في المغرب ذهابًا وإيابًا خلال النصف الثاني من شهر أغسطس المقبل.