كم عدد بطولات نواف بن سعد في فترة رئاسته الأولى لنادي الهلال؟

أغلق نادي الهلال السعودي باب الترشح لشغل منصب الرئيس خلال الساعات الماضية رسمياً.

وتقدم مرشح وحيد لخوض انتخابات نادي الهلال على مقعد الرئاسة وهو الأمير نواف بن سعد رئيس النادي الأسبق ليصبح الطريق ممهداً أمامه لولاية ثانية في قيادة سفينة الفريق الأزرق الملقب بـ"الزعيم".

أخبار ذات علاقة بعد انسحاب الخنيني.. مرشح وحيد لرئاسة الهلال السعودي

ويملك نواف بن سعد خبرة طويلة في العمل الإداري داخل نادي الهلال بعدما شغل منصب نائب الرئيس على مدار الفترة بين 2008 إلى 2013.

وترأس نواف بن سعد نادي الهلال في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2015 إلى 2018.

أخبار ذات علاقة هل فهد بن نافل أفضل رئيس في تاريخ الهلال السعودي؟

وحقق الهلال في الولاية الأولى لنواف بن سعد 5 بطولات بعدما توج بلقب الدوري السعودي موسمين متتاليين 2016-2017 بجانب 2017-2018.

وحقق الهلال الثنائية المحلية موسم 2016 – 2017 بعدما توج بلقب كأس الملك بالفوز على الأهلي في اللقاء النهائي بنتيجة 3-2.

وأصبح نواف بن سعد أول رئيس للهلال يحقق الفريق في عهده الثنائية المحلية بحسب صحيفة "الرياضية".

وتوج الهلال أيضاً بلقب كأس السوبر السعودي بالفوز على النصر بهدف نظيف عام 2015 بجانب الفوز بلقب كأس ولي العهد عام 2016.

أخبار ذات علاقة نواف بن سعد يقدم أوراق ترشحه لرئاسة الهلال السعودي

وإجمالاً، حقق الهلال 5 بطولات في عهد نواف بن سعد من قبل وهو سابع أكثر رؤوساء النادي اقتناصاً للبطولات رغم قصر مدة ولايته الأولى التي انتهت باستقالته عام 2018.

ويعد فهد بن نافل الرئيس السابق أكثر من حقق الهلال في عهده بطولات برصيد 12 لقبا.