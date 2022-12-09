أرتيتا: لا يوجد موعد محدد لعودة غابرييل جيسوس للملاعب

وخضع المهاجم البالغ من العمر 25 عاما لجراحة في ركبته اليمنى، وذكرت تقارير أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وأحرز جيسوس خمسة أهداف في 20 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم مع آرسنال متصدر الدوري الممتاز بعد انتقاله من مانشستر سيتي.

ورد المدرب الإسباني على سؤال بشأن تأثير الإصابة على خطط آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، قائلا إن غياب المهاجم البرازيلي سيكون مؤثرا للغاية لأنه يمنح "الكثير" للفريق.

وأضاف أرتيتا بعد الفوز 3/0 على أولمبيك ليون الفرنسي وديا في دبي "ما يمكننا فعله بعد ذلك عندما نعرف القليل عن الجدول الزمني لتعافيه من الإصابة وموعد عودته للملاعب، سنبحث الخيارات المتاحة ونحاول اتخاذ القرار الصحيح.