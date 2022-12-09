أرتيتا: لا يوجد موعد محدد لعودة غابرييل جيسوس للملاعب
قال ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة، إنه ليس لديه جدول زمني لموعد عودة المهاجم غابرييل جيسوس للملاعب عقب إصابته في الركبة، وإن الفريق سيبحث خياراته قبل فترة الانتقالات الشهر المقبل.
وأجبر جيسوس على مغادرة الملعب خلال هزيمة البرازيل 1/0 أمام الكاميرون في ختام مباريات دور المجموعات في كأس العالم في قطر واستبعد لاحقا من باقي البطولة.
وخضع المهاجم البالغ من العمر 25 عاما لجراحة في ركبته اليمنى، وذكرت تقارير أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة تصل إلى 3 أشهر.
وأحرز جيسوس خمسة أهداف في 20 مباراة في كافة المسابقات هذا الموسم مع آرسنال متصدر الدوري الممتاز بعد انتقاله من مانشستر سيتي.
ورد المدرب الإسباني على سؤال بشأن تأثير الإصابة على خطط آرسنال في فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، قائلا إن غياب المهاجم البرازيلي سيكون مؤثرا للغاية لأنه يمنح "الكثير" للفريق.
وأضاف أرتيتا بعد الفوز 3/0 على أولمبيك ليون الفرنسي وديا في دبي "ما يمكننا فعله بعد ذلك عندما نعرف القليل عن الجدول الزمني لتعافيه من الإصابة وموعد عودته للملاعب، سنبحث الخيارات المتاحة ونحاول اتخاذ القرار الصحيح.
وتابع "من الواضح أننا نعلم أنه كان بحاجة إلى تدخل في ركبته، وعلينا أن نتعامل مع الأمر يومًا بعد يوم وأسبوعًا بعد أسبوع ونرى إلى أين يقودنا ذلك".
وسيعود آرسنال، الذي يتقدم بفارق خمس نقاط على سيتي في صدارة ترتيب الدوري بعد 14 مباراة، إلى خوض مباريات المسابقة في 26 ديسمبر كانون الأول الحالي عندما يستضيف ويستهام يونايتد.