سيماكان يسدد كرة قوية في رأس مدرب الأهلي السعودي (فيديو)

شهد الشوط الأول من مواجهة القمة بين النصر والأهلي في كأس السوبر السعودي أحداثًا مثيرة داخل الملعب، لم تقتصر فقط على الأهداف والفرص الضائعة، بل امتدت إلى واقعة مثيرة كان بطلها مدافع النصر محمد سيماكان.

ففي إحدى اللحظات التي اتسمت بالتوتر، قام سيماكان بتسديد الكرة بقوة في اتجاه المنطقة الفنية الخاصة بالأهلي، لتصطدم – بحسب ما أظهرته اللقطات – برأس المدرب الأهلاوي بايسلة.

الواقعة أشعلت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها بعضهم تصرفًا غير مسؤول من اللاعب، فيما رأى آخرون أنها لم تكن متعمدة وجاءت في سياق الاندفاع الحماسي للمباراة.

وعلى الصعيد الفني، لم يخيب الشوط الأول تطلعات الجماهير، حيث تقدم النصر أولًا عن طريق البرتغالي كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء في الدقيقة 41، قبل أن يتمكن الأهلي من إدراك التعادل عبر الإيفواري فرانك كيسييه في اللحظات الأخيرة من الشوط، ليبقي الإثارة مشتعلة مع بداية النصف الثاني.

الأرقام عكست تفوقًا نسبيًا للنصر في الاستحواذ وصناعة الفرص، إذ وصلت نسبة السيطرة إلى أكثر من 60%، مقابل اعتماد الأهلي على الهجمات المرتدة التي أثمرت عن هدف التعادل.

وبينما ينتظر الجمهور ما سيحمله الشوط الثاني من مفاجآت، تبقى واقعة سيماكان الحدث الأبرز خارج سياق التسجيل، مع ترقب لمدى إمكانية تدخل لجنة الانضباط في حال اعتبرت اللقطة تستوجب التحقيق أو العقوبة.