تصرف متهور أغضب الخطيب.. كيف تجاوز والد زيزو "الخطوط الحمراء"؟

بعد أسابيع معدودة من انتقال اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" من الزمالك إلى الأهلي في صفقة مدوية هزت الأوساط الكروية المصرية، عاد والد اللاعب لصدارة المشهد مجدداً.

ولعب والد زيزو دوراً كبيراً في فشل مفاوضات تجديد عقد نجله مع الزمالك بعدما أعلن نجله أن التجاوز في حق والده، الذي يشغل في نفس الوقت دور وكيل أعماله، كان سبباً رئيسياً في عدم تجديد عقده وانتقاله للأهلي.

أخبار ذات علاقة هتاف يفجر غضبا ورد فوري بصورة.. من هي هدى بهاء زوجة زيزو؟

وفي المقابل، يرى مسؤولو الزمالك أن مغالاة والد زيزو في مطالبه واشتراطه الحصول على عمولة مالية أمر زاد تعقيد المفاوضات ليرحل اللاعب في النهاية للمنافس التقليدي.

ولكن بعد نهاية ملف رحيل زيزو من الزمالك للأهلي، عاد اسم والد اللاعب للظهور بعد تصريحات إعلامية أثارت جدلاً واسعاً في الساعات الماضية تطرق خلالها إلى عدة نقاط للرد على هتافات جماهير الزمالك ضد نجله في مباراة سيراميكا كليوباترا بالجولة الأولى للدوري المصري.

أخبار ذات علاقة 20 مليون جنيه.. الزمالك يصدم زيزو برد غير متوقع

وبدا أن والد زيزو قد تجاوز الخطوط الحمراء وأغضب محمود الخطيب رئيس الأهلي بتصريحاته وهو ما نستعرضه في السطور القادمة:

الحديث للإعلام دون إذن النادي

النقطة التي فجرت غضب مسؤولي الأهلي بشأن تصريحات والد زيزو تتمثل في خروج الأخير بالأحاديث لوسائل الإعلام دون التنسيق مع إدارة النادي أو الحصول على إذن من جانبها خاصة أن الأمر يتعلق بنجله وهو لاعب في الفريق.

وبحسب مصادر موثوقة فإن محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي نقل لزيزو غضب الإدارة من خروج والده لوسائل الإعلام وتصريحاته الأخيرة مطالباً بعدم تكرار هذا الموقف.

وهاجم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالأهلي عبر تصريحات تليفزيونية تصريحات والد زيزو مؤكداً أن هذا الأمر يخالف النظام المعمول به في القلعة الحمراء.

أخبار ذات علاقة لسنا طرفاً.. أول رد من الزمالك على هتافات الجماهير ضد زيزو

التلويح بالرحيل

النقطة الأخطر في تصريحات والد زيزو إعلانه بشكل مفاجئ أن نجله سيرحل خارج مصر حال عدم توفير الحماية له من رابطة الأندية والاتحاد المصري.

وفجرت هذه النقطة غضب مسؤولي الأهلي خاصة أنه ليس مقبولاً الحديث عن الرحيل في ظل ارتباط اللاعب صاحب الـ 29 عاماً بعقد رسمي مع النادي.

وأثار حديث والد زيزو عن هذه النقطة اجتهادات البعض حول وجود تفكير لدى اللاعب ووالده في إمكانية التحرك خارج مصر واستغلال مسألة الهتافات للضغط على الأهلي لقبول عروض خارجية.