ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم أتلانتا ويخطف الوصافة (فيديو)
ارتقى يوفنتوس إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه بنتيجة 2/0 على مضيفه أتلانتا، لحساب الجولة الـ34 من الكالتشيو، اليوم الأحد.
وسجل سامويل إلينغ جونيور الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 56 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.
وأضاف دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 90+9، بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء
وحقق يوفنتوس الفوز الـ20 وتعادل 6 مرات وخسر 8 مرات في 34 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 66 نقطة من 34 مباراة في المركز الثاني، خلف نابولي الذي حسم اللقب رسميا ويملك 80 نقطة من 33 مباراة.
في المقابل جمدت الخسارة رصيد أتالانتا عند 58 نقطة من 34 مباراة في المركز السادس.
ويشتعل الصراع على المراكز من الأول إلى الرابع وهي المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل لاتسيو المركز الثالث برصيد 64 نقطة، ثم إنتر ميلان برصيد 63 نقطة.
ويتبعه ميلان في المركز الخامس وحصد 61 نقطة، وأتلانتا سادسا برصيد 58 نقطة، وبعده روما برصيد 58 نقطة، وكل منهم لعب 34 مباراة وتتبقى له 4 مباريات.
وفي وقت لاحق يلعب البطل نابولي مع فيورنتينا، وتورينو مع مونزا، وليتشي مع هيلاس فيرونا.