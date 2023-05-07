ترتيب الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهزم أتلانتا ويخطف الوصافة (فيديو)

ارتقى يوفنتوس إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوزه بنتيجة 2/0 على مضيفه أتلانتا، لحساب الجولة الـ34 من الكالتشيو، اليوم الأحد.

وسجل سامويل إلينغ جونيور الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 56 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 90+9، بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء