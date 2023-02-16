دوري أبطال أوروبا: دورتموند يتخطى تشيلسي وبنفيكا يتألق خارج أرضه أمام كلوب بروغ

بنفيكا يفوز على ملعب بروغ ويقترب من بلوغ دور الثمانية

وفي مباراة أخرى قادت ركلة جزاء سجل منها جواو ماريو في الشوط الثاني وهدف قبل النهاية من ديفيد نيريس فريق بنفيكا للفوز 2-صفر خارج أرضه على كلوب بروغ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.

وجاء فوز بنفيكا في بلجيكا ليمنح الفريق البرتغالي مزية كبيرة قبل لقاء الإياب الشهر المقبل.

وجاءت ركلة الجزاء التي سجلها جواو ماريو في الدقيقة 51 بعد أن أضاع بنفيكا مجموعة من الفرص الجيدة مع سيطرته على اللقاء الذي أقيم خارج أرضه وضمن له التقدم قبل خوض مباراة الإياب على أرضه في في لشبونة في السابع من مارس/ آذار المقبل

وتم احتساب ركلة الجزاء بعد أن التحام عنيف من الأسكتلندي جاك هندري مدافع بروغ ضد جونكالو راموس.

واستغل نيريس هفوة دفاعية ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 88.