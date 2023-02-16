دوري أبطال أوروبا: دورتموند يتخطى تشيلسي وبنفيكا يتألق خارج أرضه أمام كلوب بروغ
خطف فريق بروسيا دورتموند فوزًا عسيرًا من ضيفه تشيلسي، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء.
تشيلسي الذي أنفق ببذخ في سوق الانتقالات الشتوية، فشل بهز شباك منافسه وواصل نتائجه المخيبة رغم الأموال الطائلة التي دفعها لتعزيز صفوفه.
وسجل كريم أديمي هدف الفريق الألماني الوحيد بعد 63 دقيقة من البداية ليشعل احتفالات المشجعين المتحمسين.
وجاءت أخطر فرصة من تشيلسي عندما سدد المدافع كاليدو كوليبالي كرة قوية أبعدها إيمري تشان قبل أن تجتاز بكاملها خط المرمى.
ويستضيف تشيلسي مباراة الإياب ضد بروسيا دورتموند في السابع من مارس المقبل.
بنفيكا يفوز على ملعب بروغ ويقترب من بلوغ دور الثمانية
وفي مباراة أخرى قادت ركلة جزاء سجل منها جواو ماريو في الشوط الثاني وهدف قبل النهاية من ديفيد نيريس فريق بنفيكا للفوز 2-صفر خارج أرضه على كلوب بروغ في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء.
وجاء فوز بنفيكا في بلجيكا ليمنح الفريق البرتغالي مزية كبيرة قبل لقاء الإياب الشهر المقبل.
وجاءت ركلة الجزاء التي سجلها جواو ماريو في الدقيقة 51 بعد أن أضاع بنفيكا مجموعة من الفرص الجيدة مع سيطرته على اللقاء الذي أقيم خارج أرضه وضمن له التقدم قبل خوض مباراة الإياب على أرضه في في لشبونة في السابع من مارس/ آذار المقبل
وتم احتساب ركلة الجزاء بعد أن التحام عنيف من الأسكتلندي جاك هندري مدافع بروغ ضد جونكالو راموس.
واستغل نيريس هفوة دفاعية ليحرز الهدف الثاني في الدقيقة 88.