بوليسيتش يفتتح أهدافه في كوبا أمريكا ويدخل قائمة تاريخية
افتتح كريستيان بوليسيتش، نجم منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، أهدافه في بطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في بلاده.
وسجل بوليسيتش هدف التقدم لصالح المنتخب الأمريكي في الدقيقة الثالثة من لقاء بوليفيا بالجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كوبا أمريكا.
ووجه لاعب ميلان الإيطالي تسديدة رائعة سكنت شباك بوليفيا ليفتتح أهداف المنتخب الأمريكي في البطولة.
ودخل بوليسيتش قائمة تاريخية بهذا الهدف بعدما رفع رصيد أهدافه الدولية مع المنتخب الأمريكي إلى 30 هدف.
وأصبح اللاعب صاحب الـ 25 عامًا خامس هدافي المنتخب الأمريكي عبر التاريخ بالتساوي مع بريان ماكبرايد.
وتفصل 4 أهداف فقط بوليسيتش عن معادلة رصيد إيريك وينالدا صاحب المركز الرابع.
ويتصدر قائمة هدافي منتخب أمريكا عبر التاريخ كلينت ديمبسي ولاندون دونوفان برصيد 57 هدفًا.
وانضم بوليسيتش مطلع الموسم الماضي من تشيلسي الإنجليزي إلى ميلان الإيطالي بعد تجربة استمرت 4 مواسم مع البلوز.
ويخوض المنتخب الأمريكي منافسات المجموعة الثالثة بجانب أورغواي وبنما وبوليفيا.
ويلعب أوروغواي وبنما فجر الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى لهذه المجموعة.