بوليسيتش يفتتح أهدافه في كوبا أمريكا ويدخل قائمة تاريخية

ودخل بوليسيتش قائمة تاريخية بهذا الهدف بعدما رفع رصيد أهدافه الدولية مع المنتخب الأمريكي إلى 30 هدف.

وأصبح اللاعب صاحب الـ 25 عامًا خامس هدافي المنتخب الأمريكي عبر التاريخ بالتساوي مع بريان ماكبرايد.

وتفصل 4 أهداف فقط بوليسيتش عن معادلة رصيد إيريك وينالدا صاحب المركز الرابع.

ويتصدر قائمة هدافي منتخب أمريكا عبر التاريخ كلينت ديمبسي ولاندون دونوفان برصيد 57 هدفًا.