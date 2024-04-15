سبب عدم خوف باريس سان جيرمان من "أرض برشلونة"

كشفت تقارير صحفية عن سبب عدم خشية فريق باريس سان جيرمان من مواجهة برشلونة على أرضه في المواجهة التي ستجمعهما، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف برشلونة، خصمه باريس سان جيرمان، غدًا الثلاثاء، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بفوز البارسا 3-2.

ويتأهل الفائز من تلك المواجهة لدور نصف النهائي، لملاقاة المنتصر من موقعة أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بروسيا دورتموند الألماني، علمًا بأنه تم إلغاء قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض في الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" في تقرير لها، اليوم الإثنين: "في باريس يقولون إنه سبب عدم خوفهم هو إقامة المباراة في ملعب (مونتغويك) بدلًا من (كامب نو) المميز، بالتالي لن يستفيد برشلونة كثيرًا من أجواء الملعب ودعم الجماهير، إذ إن (مونتغويك) يفشل في محاكاة سعة الملعب أو هالة كامب نو، حيث يتم وضع مقاعد الجماهير بعيدًا عن أرض الملعب، لكن مع ذلك سيظل يحظى البلوغرانا بدعم كبير من جماهيره".