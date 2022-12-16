الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي الهلال ضد الباطن والرائد مع النصر في الدوري السعودي
تشهد منافسات دوري روشن السعودي اليوم الجمعة 3 مباريات قوية تبدأ بلقاء أبها وضيفه الطائي، كما يلعب الرائد مع ضيفه النصر ويلتقي الهلال منافسه الباطن.
وانطلقت الجولة التاسعة للدوري السعودي أمس الخميس بفوز الفيحاء على مضيفه الخليج بنتيجة 2-1، وتعادل ضمك مع ضيفه الاتفاق بدون أهداف، وفاز التعاون على ضيفه العدالة بنتيجة 4-1.
وترصد شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهتي الهلال ضد الباطن بجانب الرائد ضد النصر في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة بين الرائد وضيفه النصر على ملعب (مدينة الملك عبدالله الرياضية) الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة SSC 5 بصوت المعلق جعفر الصليح عبر تقنية HD و SD.
وتقام المباراة بين الهلال وضيفه الباطن على ملعب (الأمير فيصل بن فهد) الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.
وتنقل المباراة عبر قناة SSC 1 بصوت المعلق عبدالله الحربي عبر تقنية HD و SD.
جدول الترتيب
يحتل الهلال المركز الخامس برصيد 17 نقطة بواقع 5 انتصارات وتعادلين وتلقى خسارة واحدة، وسجل الهلال 13 هدفا وتلقى 5 أهداف.
ويحتل الباطن المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بلا أي انتصار وتعادل وحيد و7 خسائر، وسجل الفريق 3 أهداف وتلقى 23 هدفا.
ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 19 نقطة من خلال 6 انتصارات وتعادل وحيد وخسارة واحدة، وسجل النصر 18 هدفا وتلقى 3 أهداف.
ويحتل الرائد المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط بواقع 3 انتصارات و5 خسائر، وسجل الفريق 6 أهداف وتلقى 9 أهداف.
ويتصدر الشباب جدول الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطتين عن الاتحاد بعد تأجيل لقاء الفريقين.
الرائد ضد النصر
يخرج النصر لمواجهة تبدو سهلة أمام الرائد خاصة أن الفريق النصراوي لم يعرف طعم الخسارة في مواجهة الرائد على الصعيد الرسمي منذ يوم 15 أبريل 2016.
ويسعى النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا لتحقيق الفوز خارج دياره لاعتلاء الصدارة مؤقتا، ويغيب عبدالرحمن غريب مهاجم الفريق بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.
ويعتمد النصر على التشكيل المتوقع الذي يضم على الأرجح حارس المرمى دافيد أوسبينا، وأمامه الرباعي عبدالإله العمري وألفارو غونزاليس وغيسلان كونان وسلطان الغنام في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبدالله الخيبري وبجواره لويس غوستافو وفي صناعة اللعب أيمن يحيى وعلى الأطراف جلال الدين ماشاريبوف وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبوبكر.
ويسعى الرائد لتحقيق المفاجأة أمام النصر، وخاض الفريق مباراتين وديتين خلال فترة التوقف أمام الفتح السعودي والعين الإماراتي وخسرهما ولكن المدرب الروماني ماريوس سوموديكا اطمأن على بعض اللاعبين البدلاء.
ويعتمد الرائد على تشكيلته التي تضم حارس المرمى سيليفو لونج، وأمامه الخماسي محمد سالم وباولو سانتوس وعبدالله الفهد ومطلق الحريجي وعوض خميس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط عبدالله مجرشي وعبدالعزيز الجبرين وداميان يوكوفيتش وألكسندرو ميتريتا مع المهاجم رائد الغامدي.
الهلال ضد الباطن
يأمل الهلال أيضا تحقيق الفوز أيضا على حساب الباطن متذيل الترتيب وحسم النقاط الثلاث.
ويفتقد الهلال خدمات نجمه ياسر الشهراني الذي خضع للإصابة في مباريات المنتخب السعودي بكأس العالم كما يغيب علي آل بليهي.
ويعتمد الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، على تشكيلة تضم حارس المرمى عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي محمد جحفلي وجانج هيون وسعود عبدالحميد وناصر الدوسري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط غوستافو كويلار وبجواره محمد كنو، وفي صناعة اللعب ماتيوس بيريرا وعلى الأطراف أندريه كاريلو أو سالم الدوسري وموسى ماريغا مع المهاجم أوديون إيغالو.
ويتطلع الباطن للانتفاضة ومحاولة تحقيق أي مفاجأة أمام الهلال حامل اللقب رغم صعوبة المهمة.
ويقود الباطن مديره الفني الكرواتي ألين هورفات الذي تمسك بخوض معسكر تدريبي للفريق في تركيا ولعب ضد جازينتب التركي وتي إس جالاكسي الجنوب أفريقي.
ويعتمد الباطن على تشكيلته التي تضم مشعل الشمري، حارس المرمى وأمامه الرباعي بدر الهويدي ومحمد ناجي وماوريسيو أنطونيو وعلي الشمري في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط طارق مداد ومحمد الشمري ويوسف الجريحي وراكان العنزي، مع ثنائي خط الهجوم يوسف سامي الشمري ويوسف فواز.
وقال عادل عبدالرحمن، مدرب الباطن الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن الهلال في مهمة تبدو سهلة خاصة أن الباطن يعاني بشكل واضح هذا الموسم مع قلة اللاعبين الأجانب وتراجع مستوى الفريق.
وأكد أن الهلال يعاني بعض الغيابات بجانب تأثر لاعبي المنتخب السعودي الدوليين بالإجهاد ولكن الفريق قادر على التعامل مع هذه المواجهة.
وأشار إلى أن النصر يحتاج للتركيز في مواجهته خارج الديار ضد الرائد، مؤكدا أن المباراة ستكون صعبة للفريقين خاصة في وجود مدرب قدير بقيمة سوموديكا لديه دراية بالكرة السعودية.