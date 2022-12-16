الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراتي الهلال ضد الباطن والرائد مع النصر في الدوري السعودي

الرائد ضد النصر

يخرج النصر لمواجهة تبدو سهلة أمام الرائد خاصة أن الفريق النصراوي لم يعرف طعم الخسارة في مواجهة الرائد على الصعيد الرسمي منذ يوم 15 أبريل 2016.

ويسعى النصر بقيادة مدربه الفرنسي رودي غارسيا لتحقيق الفوز خارج دياره لاعتلاء الصدارة مؤقتا، ويغيب عبدالرحمن غريب مهاجم الفريق بسبب الإصابة في العضلة الخلفية.

ويعتمد النصر على التشكيل المتوقع الذي يضم على الأرجح حارس المرمى دافيد أوسبينا، وأمامه الرباعي عبدالإله العمري وألفارو غونزاليس وغيسلان كونان وسلطان الغنام في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط عبدالله الخيبري وبجواره لويس غوستافو وفي صناعة اللعب أيمن يحيى وعلى الأطراف جلال الدين ماشاريبوف وأندرسون تاليسكا وفينسنت أبوبكر.