تقرير: برشلونة يغير خطته بشأن فيتور روكي
كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد يلجأ لتغيير خططه بشأن لاعبه فيتور روكي، والذي تعاقد معه النادي قادمًا من أتلتيكو باراناينسي البرازيلي، ولكنه كان سينضم للفريق في موسم 2025/2024.
ووفقًا لما ذكره صحفي جريدة "آس" الإسبانية، خافي ميغيل، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن برشلونة يدرس تقديم موعد وصول فيتور روكي إلى برشلونة للانضمام إلى صفوفه في الصيف الجاري، بدلًا من الانتظار إلى الميركاتو المقبل.
وأضاف: "فيتور روكي يريد القدوم الآن، النادي ينتظر تصفيات كأس ليبرتادوريس، فإذا تم إقصاء فريقه أتلتيكو باراناينسي البرازيلي سيتم ضمه فورًا".
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بشكل رسمي أن لاعبه عثمان ديمبلي سيرحل بالفعل للانضمام إلى باريس سان جيرمان، في الميركاتو الجاري.
فاز برشلونة على ميلان بهدف دون مقابل وديًّا، اليوم الأربعاء، استعدادًا لبداية الموسم الجديد.
وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء طوال المباراة ولم يشارك في أي دقيقة.
ويلعب ديمبلي مع برشلونة منذ 2017 بعد انضمامه من صفوف بروسيا دورتموند.
وشارك النجم الفرنسي مع برشلونة في 185 مباراة وخلالها سجل 40 هدفًا وصنع 43.
فيما يبلغ فيتور روكي من العمر 18 عامًا، وينشط في خط المقدمة، كما يعتبر من أبرز اللاعبين الصاعدين.
ارتدى قميص نادي أتلتيكو باراناينسي عام 2022، منذ ذلك الحين لعب مع الفريق 66 مباراة، بمختلف المسابقات.
على الصعيد الدولي، قاد هجوم منتخب البرازيل في بطولة أمريكا الجنوبية تحت 20 سنة، هذا العام، وقد أنهى البطولة بصفته هدّافًا لها برصيد 6 أهداف.