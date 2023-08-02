تقرير: برشلونة يغير خطته بشأن فيتور روكي

وأضاف: "فيتور روكي يريد القدوم الآن، النادي ينتظر تصفيات كأس ليبرتادوريس، فإذا تم إقصاء فريقه أتلتيكو باراناينسي البرازيلي سيتم ضمه فورًا".

وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلن تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، بشكل رسمي أن لاعبه عثمان ديمبلي سيرحل بالفعل للانضمام إلى باريس سان جيرمان، في الميركاتو الجاري.

فاز برشلونة على ميلان بهدف دون مقابل وديًّا، اليوم الأربعاء، استعدادًا لبداية الموسم الجديد.

وجلس ديمبلي على مقاعد البدلاء طوال المباراة ولم يشارك في أي دقيقة.

ويلعب ديمبلي مع برشلونة منذ 2017 بعد انضمامه من صفوف بروسيا دورتموند.