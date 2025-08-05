القصة الأكثر إثارة.. فريق يجمع كريستيانو رونالدو وزيدان

فجر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ومدربه السابق زين الدين زيدان، خلال مسيرته في ريال مدريد، موجة من التفاعلات ووابلا من الأسئلة بعد رواج اسميهما كزميلين جديدين في فريق مكسيكي.

وضجت منصات التواصل بالتفاعل بعد أن ظهر اسما كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان في قائمة الفريق المكسيكي المعروف شيفاس غوادالاخارا، لكن الأمر لم يكن يعدو أكثر من تطابق جميل في الأسماء وضع أسطورتي ريال مدريد في فريق واحد.

ولم ينجح إلا ريال مدريد في الجمع بين رونالدو وزيدان ولكن أحدهما على المستطيل الأخضر والثاني مدربا على دكة البدلاء، إلا أن نادي شيفاس غوادالاخارا أعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل لاعبين جديدين يحملان اسمي رونالدو وزيدان.

أخبار ذات علاقة 3 نجوم يصدمون كريستيانو رونالدو

وبدا الخبر وهو واقعي، يتعلق في البداية برونالدو الحقيقي وزيدان المدرب السابق لريال مدريد، ولكن ثبت أن الأمر يتعلق بلاعبين شابين يحملان اسمي أسطورتي ريال مدريد، كريستيانو رونالدو وزين الدين زيدان.

وسجّل نادي شيفاس اللاعبين ضمن قائمة لاعبيه الجديد استعدادا للموسم الجديد، مما أثار ضجة بين الجماهير.

وبحسب صحيفة ليكيب، الفرنسية، انضم كريستيانو رونالدو روخاس فيدال، 16 عامًا، وزين الدين زيدان (سيدان) هيرنانديز كيزادا، 18 عامًا، إلى تشكيلة الفريق المكسيكي.

المثير في نادي غوادالاخارا أن الفريق يضم أيضا في الموسم الماضي لاعبين آخرين يحملان إسمي نجمين كبيرين من أساطير الفريق الملكي ويتعلق الأمر بروبرتو كارلوس ألفارادو هيرنانديز وأنخيل روبينيو روميرو كوينتيرو.

أخبار ذات علاقة زيدان يرفض "شيك على بياض" من كبار الأندية الإنجليزية

ويدرّب شيفاس غوادالاخارا مدافع برشلونة السابق غابرييل ميليتو، الذي أمضى أربع سنوات في النادي الكتالوني بين عامي 2007 و2011، وكان جزءًا من فريق بيب غوارديولا الفائز بالثلاثية عام 2011.

وفي مقابلة صحفية ، أكد والد زين الدين زيدان (سيدان) قائلًا: "إنه تكريم حقيقي لزين الدين زيدان، لعبتُ كرة القدم في المكسيك، ولطالما كنتُ معجبًا جدًا بفرنسا والبرازيل. إنه لاعب ترك بصمته عليّ حتى أني أطلقت إسمه على ابني، أما لماذا اخترتُ حرف S بدلًا من Z، فوراء ذلك قصة مثيرة وهو أنه عند تسجيله في المكسيك، أخطأ الموظف في كتابة الإسم بشكل صحيح".

أخبار ذات علاقة كريستيانو رونالدو يوجه "ضربة كبيرة" لجاستن بيبر

ويأمل شيفاس غوادالاخارا أن يُقدم اللاعبان الشابان أداءً جيدًا دون أن يُثقلهم التوقعات العالية التي يحملها اسميهما، وأن يحظيا بمكان لدى المدرب غابرييل ميليتو.