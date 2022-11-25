طبيب البرازيل: سننتظر تقييم حالة إصابة نيمار في الكاحل
قال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إنه يتعين الانتظار من 24 إلى 48 ساعة قبل تقييم حالة كاحل نيمار بعد إصابة المهاجم خلال الفوز 2-صفر على صربيا في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.
وقال للصحفيين "سنقيم الحالة من جديد غدا. الآن نحتاج للانتظار، لا يمكننا تقديم تعليقات مبكرة حول تطور إصابته".
وغادر البرازيلي نيمار مباراة البرازيل وصربيا مصابا في الدقيقة 80 بعد احتكاك مع الصربي نيكولا ميلونكوفيتش في الدقيقة 78، وبدأ في البكاء بعد التحاقه بدكة البدلاء رفقة زملائه، مما يثير الشكوك حول قوة الإصابة.
ووفقا لشبكة "بي إن سبورتس"، فإن نيمار كان يعرج في نفق الدخول لغرفة الملابس، وهو ما يؤكد أن الضربة التي تلقاها كانت قوية. ولم يصدر أي بلاغ رسمي حول قوة الإصابة.
وقدم نيمار مستوى جيدا، وتعرض لعدة تدخلات قوية من لاعبي منتخب صربيا، لكنه تعرض للإصابة في الكاحل مرة أخرى قد تؤثر على بقية مشواره في البطولة.
واستهلت البرازيل مشاركتها في بطولة كأس العالم "قطر 2022" بفوز مقنع على نظيرتها صربيا بهدفين نظيفين، الخميس، في استاد "لوسيل"، ضمن منافسات المجموعة السابعة.
وسجل البرازيلي ريتشارليسون هدفين من بينهما تسديدة رائعة بضربة خلفية من الوضع طائرا، ليدفع مساعي بلاده نحو الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة السادسة نحو بداية مثالية بالانتصار 2-صفر على صربيا، ليتصدر المجموعة السابعة اليوم الخميس.