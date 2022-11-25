طبيب البرازيل: سننتظر تقييم حالة إصابة نيمار في الكاحل

قال رودريغو لاسمار طبيب المنتخب البرازيلي إنه يتعين الانتظار من 24 إلى 48 ساعة قبل تقييم حالة كاحل نيمار بعد إصابة المهاجم خلال الفوز 2-صفر على صربيا في افتتاح مشوار الفريقين في كأس العالم لكرة القدم اليوم الخميس.

وقال للصحفيين "سنقيم الحالة من جديد غدا. الآن نحتاج للانتظار، لا يمكننا تقديم تعليقات مبكرة حول تطور إصابته".