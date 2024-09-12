"قهر كبير".. الأزمة التي أثرت على إيهاب جلال قبل وفاته

كشف حمد إبراهيم، المدرب المساعد للراحل إيهاب جلال، عن تعرض الأخير لظلم كبير جدًّا، رافضًا في الوقت نفسه الكشف عن تفاصيل ما تعرض له تقديرًا لوفاة المدرب القدير.

وتوفي إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الإسماعيلي والمدرب الأسبق لمنتخب مصر، عصر الأربعاء، عن عمر يناهز 57 بعد صراع مع المرض.

وتعرض جلال، لوعكة صحية شديدة في الأول من سبتمبر الجاري نقل على إثرها إلى مستشفى خاص في القاهرة لتلقي العلاج.

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وقال حمد إبراهيم في تصريحات تلفزيونية: "استفدت كثيرًا وتعلمت من إيهاب جلال سواء داخل الملعب أو خارجه، لقد كانت رحلة عمل بيننا استمرت 15 عامًا، وكان خلالها يجيد التعامل مع اللاعبين نفسيًّا، له فضل كبير عليّ، ولا أستطيع أن أمنحه حقه الذي يستحقه، فقد كان مدربًا وإنسانًا رائعًا".

وأضاف: "إيهاب جلال كان مثل الملاك، ويرفض الرد على التجاوزات في حقه، ولم يخرج منه لفظ غير لائق".

وتابع: "جلال تعرض لظلم كبير جدًّا، وسيكون هناك وقت سيُكشف فيه قهره، لن أتحدث حاليًّا، لكنه تعرض لظلم كبير جدًّا من الناس وقت توليه قيادة منتخب مصر، وكان وقتًا صعبًا عليه نفسيًّا".

وأردف: "إيهاب جلال كان حلم حياته قيادة منتخب مصر ثم فجأة رحل بصورة غير جيدة، وأشياء أخرى لكن لا أريد الحديث في الوقت الحالي، وكان يقابل بعض الأشخاص الذين انتقدوه ويصافحهم، وأبدى استغرابه مما يفعله، ولكن كان متسامحا للغاية، ولم يكن يفكر قط في نفسه".

وخاض إيهاب جلال العديد من التجارب التدريبية في الدوري المصري.

وسبق لجلال قيادة أندية مصر للمقاصة وتليفونات بني سويف وإنبي والزمالك والمصري والإسماعيلي وبيراميدز وفاركو.

بينما خاض تجربة خارجية في الدوري الليبي، إذ قاد فريق أهلي طرابلس.

وتولى إيهاب جلال قيادة منتخب مصر لفترة قصيرة في أبريل 2022.

بينما آخر تجاربه التدريبية كانت مع فريق الإسماعيلي بداية من أغسطس 2023.