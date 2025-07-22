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رياضة

سبب اجتماع محمود الخطيب مع لابورتا

سبب اجتماع محمود الخطيب مع لابورتا
خوان لابورتا مع محمود الخطيبالمصدر: حساب الأهلي المصري عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
22 يوليو 2025، 5:22 م

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، اجتماعاً مع خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، بحضور محمد كامل رئيس الشركة المسؤولة عن إقامة مشروع ستاد الأهلي الجديد.

وأعلن الأهلي مشروع بناء ملعب لاستضافة مبارياته في فرع النادي بمنطقة الشيخ زايد.

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 وزار الخطيب مقر نادي برشلونة، وعقد جلسة مع خوان لابورتا، كما دار نقاش إيجابي حول تجربة برشلونة في تطوير ملعبه، وتطرق الحوار إلى متحف برشلونة وطريقة إنشائه ومحتواه، وما يحققه من موارد مالية.

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وبحسب بيان صادر عن الأهلي، فإن لابورتا أكد أن الأهلي واحد من أكبر الأندية في الجماهيرية والفوز بالبطولات على مستوى العالم.

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 في المقابل، وجّه محمود الخطيب الشكر لرئيس برشلونة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وتقديره للنادي الأهلي وتاريخه، وجماهيره، كما وجّه الدعوة لرئيس برشلونة لزيارة النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

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 وأشار محمد كامل إلى أن عدة شركات كبرى تستعد للإعلان عن شراكات استراتيجية ورعاية رسمية للاستاد.

وكان الأهلي قد أعلن أنه سيفتتح ملعبه الجديد عام 2029 بحد أقصى، خلال حفل ضخم أقامه مجلس الإدارة في فبراير الماضي بمدينة الأقصر.

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