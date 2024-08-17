تُوج باير ليفركوزن بلقب كأس السوبر الألماني بفوز مثير على حساب شتوتغارت بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم السبت، على ملعب "باي أرينا".

تقدم فيكتور بونيفاس في الدقيقة 11 لصالح باير ليفركوزن، ولكن شتوتغارت تعادل سريعًا في الدقيقة 15 عن طريق إنزو ميلوت.

ونال مارتن تيريير لاعب ليفركوزن البطاقة الحمراء في الدقيقة 37، وأحرز شتوتغارت هدف التقدم في الدقيقة 63 عن طريق دينيز أونداف.

وسجل ليفركوزن هدفًا في الدقيقة 88 عن طريق باتريك شيك ليعود بقوة للمباراة.

وحقق ليفركوزن لقبًا جديدًا تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو الذي حقق مع الفريق الثنائية في الموسم الماضي بالتتويج ببطولة الدوري، بعد سيطرة تامة من بايرن ميونخ على مدار 11 عامًا.

وفاز أيضًا ليفركوزن بلقب كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه، وبعد غياب طويل منذ موسم 1992 – 1993 بتغلبه على كايزر سلاوترن بنتيجة 1-0.

وحقق ليفركوزن اللقب الأول في تاريخه على صعيد بطولة كأس السوبر الألماني.

وكان تشابي ألونسو قد رفض فكرة الرحيل عن صفوف باير ليفركوزن، وتمسك بالبقاء مع الفريق.