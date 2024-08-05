كشف طارق سليمان، طبيب منتخب مصر الأولمبي، عن حالة رباعي الفراعنة المصابين أحمد سيد "زيزو" ومحمد النني وعمر فايد وأحمد عيد قبل مواجهة فرنسا المرتقبة، في أولمبياد باريس.

ويلعب منتخب مصر مع فرنسا، في دور نصف نهائي أولمبياد باريس 2024، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

وأصيب زيزو خلال مباراة، مصر وباراغواي، في المباراة التي أقيمت خلال دور الـ8 من أولمبياد باريس.

وقال سليمان خلال تصريحات تلفزيونية: "اللاعبون في حالة صحية جيدة، نلعب كل ثلاثة أيام مباراة، وليس في مكان واحد، وهذا يسبب إجهادًا، ولكن بمساعدة الجهاز الطبي يوجد مجهود مبذول في الاستشفاء".

وأضاف: "أحمد سيد زيزو كان يعاني إصابة في العضلة الضامة، وعُولِج ومن المحتمل أن يكون موجودًا في التشكيل أمام منتخب فرنسا".

وتابع: "زيزو سيشارك في المباراة وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة ميكالي، سواء في الشوط الأول أو الثاني".

وأردف: "أحمد عيد يعاني شدًّا في العضلة الخلفية، وتم استبعاده من لقاء فرنسا، عمر فايد ومحمد النني بحالة جيدة وجاهزان للمشاركة".

وأشار: "المسؤولون في فيفا يشيدون بالمنتخب المصري وأدائنا ووصولنا لهذه المرحلة من الأولمبياد، وهذا ينعكس على الحالة النفسية للاعبين، هم لديهم إصرار على تخطي مباراة فرنسا".

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وأعلن اتحاد الكرة المصري انضمام محمد حمدي بدلًا من أحمد عيد في قائمة منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا في نصف نهائي منافسات أولمبياد باريس 2024.

وسيتواجد لاعب إنبي في القائمة لتعويض ظهير المصري بعد إصابته ضد باراجواي بمزق في العضلة الخلفية.

وسبق أن التقى المنتخبان المصري والفرنسي من قبل في أولمبياد 1984، وخسر الفراعنة في ربع النهائي بنتيجة 2-0.