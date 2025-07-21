سر رغبة إيزاك في التفاوض مع الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن السر وراء رغبة السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل يونايتد، على فتح مفاوضات مع الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه في الميركاتو الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليكيب"، يكثّف نادي الهلال السعودي مفاوضاته للتعاقد مع مهاجم نيوكاسل يونايتد، ألكسندر إيزاك، منذ عدة أيام ويسعى لإقناع إدارة نيوكاسل بالتخلي عن المهاجم الدولي السويدي، الذي تألق الموسم الماضي بتسجيله 27 هدفًا وتقديمه 6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة.

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ويبحث الهلال عن مهاجم صريح في سوق الانتقالات الحالي، وكان توصّل إلى اتفاق مع نابولي لضم النيجيري فيكتور أوسيمين، إلا أن المهاجم السابق لنادي ليل الفرنسي بات قريبًا من التوقيع بشكل دائم مع غلطة سراي التركي، بعد أن قضى الموسم الماضي مع النادي على سبيل الإعارة.

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وبعد تعثّر صفقة أوسيمين، فكّر الهلال في مهاجم يوفنتوس دوسان فلاهوفيتش، كما وضع الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ ضمن خياراته، لكن الأخير يُتوقع عودته إلى مارسيليا، قبل أن يحوّل الهلال أنظاره إلى "السمكة الكبرى".

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وأوضحت الصحيفة، أن التعاقد مع إيزاك يعد مهمة شاقة بالنظر إلى عمره، وقيمته السوقية، واهتمام العديد من الأندية به، لكن نادي الهلال يرغب في خوض المحاولة.

وبحسب ليكيب، فقد بدأت بالفعل المحادثات مع ممثلي اللاعب، وأصبح النادي السعودي على دراية بأن التخلي عن اللاعب الشاب سيكلّف ما يقارب 130 مليون يورو، وهي القيمة المطلوبة لخروجه من ملعب سانت جيمس بارك.

وقد وافق إيزاك بدوره على فتح باب التفاوض مع الهلال، ليس بالضرورة تمهيدًا للانتقال، وإنما للاستماع إلى عرضهم المالي والرياضي وتقييم المشروع المطروح.

ومع تزايد الاهتمام بإيزاك، يسعى نادي نيوكاسل لتعزيز خياراته الهجومية تحت قيادة المدرب إيدي هاو. وتشير الصحيفة إلى أن "الماكبايس" يحققون تقدمًا في مفاوضاتهم لضم المهاجم الكونغولي يوان ويسا من برينتفورد.

ولعب إيزاك خلال الموسم الماضي 42 مباراة سجل خلالها 27 هدفًا وصنع 6 مساهمات بتأهل نيوكاسل إلى دوري أبطال أوروبا والفوز بكأس رابطة دوري المحترفين.