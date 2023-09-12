الاتحاد الليبي لكرة القدم يؤكد وفاة 4 لاعبين بسبب العاصفة
كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 4 لاعبين غرقا بسبب العاصفة "دانيال"، التي ضربت ليبيا، يوم الإثنين.
ونشر الاتحاد الليبي، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور اللاعبين الأربعة، وكتب: "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".
كما أعلن نادي التحدي الليبي وفاة مهاجمه شاهين الجميل، الذي عثر على جثته صباح اليوم.
وكتب النادي الليبي عبر فيسبوك: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، لاعب فريقنا الأول لكرة القدم شاهين الجميل، إثر غرقه في السيول الجارفة في مدينة درنة".
وأضاف: "أسرة نادي التحدي تعبر عن حزنها لهذا المصاب الجلل، وتتقدم بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه، كما نعزي أنفسنا وكل جمهور وعشاق نادي التحدي والوسط الرياضي عامة سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويتقبله عنده بقبول حسن، وينعم عليه بعفوه ورضوانه ويجعله رفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا".
وسقط أكثر من ألفي قتيل ولا يزال أكثر من عشرة آلاف في عداد المفقودين في ليبيا إثر سيول وفيضانات جلبتها عاصفة عاتية هبت من البحر المتوسط، وأدت لانهيار سدود وجرفت في طريقها بنايات ومنازل ومحت ما يقرب من ربع المدينة الساحلية.
ويتوقع مسؤولون أن يرتفع عدد قتلى العاصفة دانيال أكثر في دولة تعاني انقسامات وتبعات صراع دائر منذ أكثر من عقد.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تقيم عروض المساعدات الدولية لتحديد المطلوب وفقا لما تقتضيه الضرورة، ولضمان التنسيق في جهود الإنقاذ بعد السيول والفيضانات.