الاتحاد الليبي لكرة القدم يؤكد وفاة 4 لاعبين بسبب العاصفة

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن وفاة 4 لاعبين غرقا بسبب العاصفة "دانيال"، التي ضربت ليبيا، يوم الإثنين.

ونشر الاتحاد الليبي، على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صور اللاعبين الأربعة، وكتب: "نعزي أنفسنا والوسط الرياضي بفقدان الرياضيين شاهين الجميل وصالح ساسي وأيوب ساسي والحسين شلوف".