رحيم سترلينغ يعود لبعثة منتخب إنجلترا قبيل مباراة فرنسا بكأس العالم

وانسحب سترلينغ (27 عامًا) من التشكيلة قبل الفوز 3-0 على السنغال في دور الستة عشر بعد تعرض منزله للسطو، لكنه كان ينتظر بعض التأكيدات النهائية بشأن الأمن لعائلته قبل أن يستقل رحلة العودة إلى الدوحة، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

ولدى سترلينغ ثلاثة أطفال، اثنان منهم من خطيبته بايغ ميليان، إذ ترك السطو على المنزل أسرة لاعب ليفربول ومانشستر سيتي السابق مستاءة للغاية، وقدم المدرب جاريث ساوثغيت دعمه الكامل للاعب للعودة إلى إنجلترا.

وأكدت الشرطة أنه تم الاستيلاء على ساعات ومجوهرات بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي المقابل، كان رحيل سترلينغ صدمة كبيرة للاعبين بعد رحيل بن وايت لأسباب شخصية، لكن في حال عودته قبل مواجهة فرنسا، من المرجح أن يجلس لاعب تشيلسي بديلاً ضد حامل اللقب.