نتائج " سمر سلام".. كودي رودز يجرد جون سينا من لقبه.. وبروك ليسنر يدمره (فيديو)

شهدت الليلة الثانية في عالم المصارعة الحرة الترفيهي بعرض 2025 WWE SummerSlam، الذي أقيم فجر اليوم الاثنين، في ملعب "ميتلايف ستاديوم" في نيوجيرسي، نزالات مثيرة للغاية وسط حضور جماهيري ضخم وأجواء نارية أكدت مكانة الحدث كأبرز عروض الصيف في عالم المصارعة.

الحدث الرئيسي

وتغلب كودي رودز على منافسة جون سينا في نزال بلا قيود خلال الحدث الرئيسي لليلة الثانية من عرض "سمر سلام"، ليستعيد لقب الـWWE العالمي بلا منازع وينتقم من خسارته السابقة في ريسلمانيا 41.

وقدم النجمَان نزالًا يُعدّ من أفضل مواجهات "سمر سلام" في تاريخه، حيث قدّم كل منهما أقصى ما لديه، وسط أجواء حماسية.

استخدم كلا المصارعين مجموعة من الأسلحة، وتمكّن كل منهما من الإفلات من حركة الإنهاء الخاصة بالآخر، في مشهد ألهب المدرجات، وقدّم جون سينا نسخة "سوبر سينا" الأسطورية التي يعرفها عشاق المصارعة، فيما نجح كودي رودز في إنهاء العداوة بينهما بفوز مستحق.

ويُعد هذا النزال آخر مرة يحمل فيها جون سينا بطولة WWE، ما يُضفي عليه طابعًا تاريخيًا.

رغم أنهما كانا صديقين في السابق، إلا أن العلاقة بين كودي رودز وجون سينا انهارت تمامًا بعد عرض إليمينيشن تشامبر، إذ فاز سينا بنزال القفص الحديدي ليضمن فرصة المنافسة على اللقب ضد "ذا أمريكان نايتمير" في ريسلمانيا 41.

عقب ذلك، واجه كودي رودز لحظة مصيرية عندما ظهر ذا روك برفقة مغني الراب ترافيس سكوت، ليضغطا عليه في قرار مفصلي: هل سيبيع روحه وينضم إلى The Final Boss، أم سيبقى متمسكًا بمبادئه؟

وبعد أن رفض كودي رودز الانضمام إلى The Final Boss، نفّذ جون سينا هجومًا مفاجئًا عليه بأمر من ذا روك، ليقوم بما وصفه كثيرون بأنه صدمة للجماهير: تحوّله إلى شخصية شريرة للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عامًا.

وفي ريسلمانيا، خاض رودز الحدث الرئيسي لليلة الثانية، حيث دافع عن لقبه أمام سينا. ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى تدخل ذا روك، إلا أنه لم يظهر. بدلاً من ذلك، دخل ترافيس سكوت المشهد ونجح في تشتيت انتباه رودز، ما مكّن سينا من استغلال الفرصة والفوز، ليصبح بطل العالم للمرة الـ17، محطمًا الرقم القياسي التاريخي.

منذ تلك اللحظة، ركز كودي رودز كل جهوده على العودة إلى مشهد اللقب واستعادة الحزام الذي كرس له مسيرته بالكامل.

وفي عرض موني إن ذا بانك، شكّل رودز فريقًا مع جاي أوسو وتمكنا من الفوز على جون سينا ولوغان بول. وانتهت المواجهة بتثبيت كودي لسينا، بعد تدخل من "آر تروث"، مما أعاد الزخم لطموحات رودز في استعادة اللقب.

وقبل عرض "سمر سلام" بأسابيع قليلة، أُقيمت مراسم توقيع عقد النزال بين كودي رودز وجون سينا خلال عرض "سماكداون".

وأثناء التوقيع، ادّعى سينا أنه يعاني من إرهاق جسدي وذهني، ورفض توقيع العقد محاولًا الانسحاب من النزال، لكن رودز كان له رأي آخر.

هاجم رودز خصمه بعنف، وأجبره على توقيع العقد من خلال الإمساك بيده بالقوة، مما جعل المواجهة الرسمية بينهما في "سمر سلام" أمرًا لا مفر منه.

وفي النهاية، نال كودي رودز انتقامه المنتظر في "سمر سلام"، واستعاد لقب WWE العالمي، بينما يبدو أن جون سينا بات الآن على موعد مع صراع جديد ضد الوحش بروك ليسنر.

عودة "الوحش" بروك ليسنر

وشهد عرض WWE SummerSlam 2025 عودة صادمة لبروك ليسنر، الذي باغت الجميع بهجوم شرس على جون سينا عقب فوز كودي رودز.

وتُمهّد عودة "الوحش" لسيناريو مرتقب ومثير، حيث يبدو أن ليسنر سيكون العقبة الأخيرة في مسيرة سينا داخل WWE، في مواجهة قد تكون من الأعلى مخاطرة في مسيرته الختامية.

وبعد غياب دام عامين كاملين، وسط تورطه في قضايا قانونية مرتبطة بمسؤولين سابقين في WWE وشائعات عن علاقته بدعاوى قضائية، اختفى ليسنر عن الساحة طوال معظم عام 2024 والنصف الأول من 2025.

ووفقًا لتسريبات من داخل WWE، كان ليسنر يعيش حالة من "التجميد القانوني"، إلا أن الأمور على ما يبدو قد تم تسويتها الآن. ويقول البعض إن الوحش ببساطة لم يستطع الابتعاد، فمع احتفال جون سينا بما قد يكون آخر عام له في WWE، وتزايد الشائعات عن نزال أخير حاسم بين سينا وليسنر، كان من المستحيل على غرور ليسنر أن يفوّت لحظة بهذه الضخامة.

وعندما عاد بروك ليسنر أخيرًا إلى الحلبة بعد النزال الوحشي بين جون سينا وكودي رودز، لم يطارد اللقب، ولم يتجه نحو الفائز رودز، بل توجه مباشرة إلى سينا. وهذه خطوة فهمها جيدًا عشّاق المصارعة القدامى: فعداوة ليسنر وسينا تُعتبر من الأساطير، تمتد لأكثر من عقد من الزمن.

ربما أراد ليسنر فرصة أخيرة لإثبات مكانته التاريخية، خاصة في ظل الأحاديث المتزايدة عن أن سينا يخوض بالفعل "جولة الاعتزال" هذا العام.