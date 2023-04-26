فينيسيوس يسخر من التحكيم في الدوري الإسباني (صورة)
سخر فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، من التحكيم الإسباني بعدما اقتبس تغريدة تشير إلى أحد القرارات التحكيمية التي تخصه خلال مباراة الفريق أمس أمام جيرونا في الدوري الإسباني.
وأصبح فالانتين كاستيانوس لاعب جيرونا أول لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد خلال 75 عاما، ليقود فريقه نحو انتصار مذهل 4-2 على لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي الذين تلقت آمالهم الضعيفة في الاحتفاظ باللقب ضربة أخرى أمس الثلاثاء.
ومع بقاء 7 مباريات على نهاية الموسم، يملك ريال مدريد صاحب المركز الثاني 65 نقطة ويتأخر بفارق 11 نقطة عن برشلونة الذي سيواجه رايو فايكانو صاحب المركز العاشر اليوم الأربعاء.
واقتبس فينيسيوس تغريدة تقول إن لاعب جيرونا ركله بالكرة ولم يحصل على إنذار رغم شكوى فينيسيوس الذي حصل على إنذار عن دفعه نفس اللاعب.
وأدار المباراة الحكم خافيير أغلاسياس فيلانوفا، الذي منح فينيسيوس إنذارا مستحقا بعدما دفع بوينو لاعب جيرونا في إحدى الكرات، لكنه يبدو لم ينتبه للقطة أخرى مثيرة حينما سدد بوينو نفسه الكرة متعمدا في جسد فينيسيوس أثناء سقوطه على الأرض.
وعلق فينيسيوس على التغريدة بـ "لاليغا" مع وجوه ضاحكة.
وتلقى فينيسيوس جونيور 14 بطاقة صفراء هذا الموسم ، 13 منها في المسابقات الإسبانية المحلية وبطاقة واحدة فقط في المسابقات الدولية.