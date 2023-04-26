فينيسيوس يسخر من التحكيم في الدوري الإسباني (صورة)

سخر فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، من التحكيم الإسباني بعدما اقتبس تغريدة تشير إلى أحد القرارات التحكيمية التي تخصه خلال مباراة الفريق أمس أمام جيرونا في الدوري الإسباني.

وأصبح فالانتين كاستيانوس لاعب جيرونا أول لاعب يسجل أربعة أهداف في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام ريال مدريد خلال 75 عاما، ليقود فريقه نحو انتصار مذهل 4-2 على لاعبي المدرب كارلو أنشيلوتي الذين تلقت آمالهم الضعيفة في الاحتفاظ باللقب ضربة أخرى أمس الثلاثاء.