الكونفدرالية الأفريقية: خروج مبكر للصفاقسي والأفريقي.. وصعود بيراميدز وفيوتشر

خرج الصفاقسي والأفريقي ممثلا تونس في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم من الدور الثالث للمسابقة، بينما تأهل أكثر من فريق عربي إلى دور المجموعات بشق الأنفس، اليوم الأربعاء.

وتعادل الصفاقسي على ملعبه دون أهداف مع أسكو كارا من توجو ليودع المسابقة بعد الخسارة 2-1 ذهابا.

أما منافسه المحلي الأفريقي فخسر على أرضه بهدف أمام يانج أفريكانز التنزاني بعد التعادل ذهابا دون أهداف.

وكاد فيوتشر المصري، الذي أنفق الملايين على إنشاء التشكيلة الحالية، أن يودع المسابقة حيث كان متأخرا بهدف أمام بريميرو أوغوستو الأنجولي، قبل أن يدرك التعادل في الوقت بدل الضائع ويفوز بركلات الترجيح بعد ذلك.

وانتهى لقاء العودة في القاهرة بنتيجة 1-1، حيث تقدم داجو تشيبامبا سامو في الدقيقة 44 للفريق الزائر الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد ميلونو دالا في الدقيقة 89، قبل أن يتعادل عمر كمال لفيوتشر في الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

ولجأ الفريقان مباشرة إلى ركلات الترجيح بعد التعادل 2-2 في مجموع المباراتين، وتفوق فيوتشر 3-2.

وواجه اتحاد العاصمة صعوبة كبيرة قبل الفوز 1-صفر على كيب تاون الجنوب أفريقي بفضل هدف البديل إسلام مريلي من زاوية ضيقة في الدقيقة الأخيرة، ويضمن التأهل بعد التعادل ذهابا دون أهداف.

وضمن بيراميدز المصري مواصلة مشواره في المسابقة بالتفوق 3-صفر على نجيليك ممثل النيجر بفضل أهداف وليد الكرتي وعبد الله السعيد وفاجري لاكاي، كما صعد الأخضر الليبي إلى دور المجموعات.