النصر السعودي يسعى للتعاقد مع هداف ريفربليت

ويتطلع النصر لتعزيز صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي الجاري، بعد الخروج خالي الوفاض من البطولات خلال الموسم الرياضي المنصرم.

ونشرت صحيفة "elcrackdeportivo" الأرجنتينية تقريرًا قالت فيه، إن نادي النصر رصد ما يقرب من 10 ملايين دولار للتعاقد مع فاكوندو كوليديو هداف ريفر بليت.

وقالت الصحيفة، إن ريفر بليت لن يسمح بمغادرة فاكوندو كوليديو صاحب الـ 24 عامًا، إلا بعد الحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقده، والذي يقترب من 25 مليون دولار.

وسيحاول نادي النصر، التفاوض مع مسؤولي ريفربليت، لتخفيض مطالبهم المالية، ومحاولة إقناعهم بالتخلي عن خدمات المهاجم الشاب.