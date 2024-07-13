أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، توصله لاتفاق مع الهيئة العامة للترفيه في السعودية لإقامة كأس السوبر القارية بين العملاقين المصريين الأهلي وغريمه الأزلي الزمالك في 27 سبتمبر المقبل في المملكة.

ويحمل الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما يحمل الزمالك لقب كأس الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد حقق لقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بالفوز عليه بهدف دون رد، ليتوج باللقب الـ12 في تاريخه.

بينما فاز الزمالك ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربي، ليحصد اللقب الثاني له في البطولة القارية.

The announcement of an agreement with CAF president Dr. Patrice Motsepe to host the TotalEnergies CAF Super Cup 2024... Posted by ‎تركي آل الشيخ - Turki Al Alshikh‎ on Friday, July 12, 2024

وكان اتحاد العاصمة الجزائري توج بطلا لكأس السوبر الأفريقية لأول مرة في تاريخه في سبتمبر الماضي بفوزه بهدف من ركلة جزاء في الشوط الأول على الأهلي، في مباراة مثيرة أقيمت في ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الطائف السعودية.

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القنوات الناقلة للمباراة:

ومن جانبه، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، أن مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الأفريقي، سيتم بثها عبر شبكة قنوات Bein Sports، وMBC.