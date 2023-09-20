دوري أبطال آسيا.. النصر يحقق فوزا ثمينا على برسيبوليس
اقتنص فريق النصر السعودي فوزا ثمينا على حساب نظيره برسيبوليس الإيراني، بنتيجة (2-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الثلاثاء، في إطار لقاءات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة لبطولة دوري أبطال آسيا.
ويتواجد النصر في المجموعة الخامسة، بجوار فرق برسيبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال الطاجكستاني.
وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الأول للعالمي في شباك برسيبوليس، خلال الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بعد تسديدة أرضية باغتت حارس مرمى الفريق الإيراني، علي رضا.
وشهدت المباراة طرد ميلاد سالاك إثر التدخل القوي والخشونة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، خلال الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 72، أضاف محمد قاسم الهدف الثاني للنصر من تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني.
ويمتلك النصر ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة بعد تعادل الدحيل بطل قطر مع مضيفه الاستقلال ممثل طاجيكستان في وقت سابق اليوم.
وتأهل النصر إلى مرحلة المجموعات بعد تخطي الدور التمهيدي على حساب شباب الأهلي الإماراتي، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز العالمي 4-2.
الدحيل يتعادل مع الاستقلال
وفي مباراة أخرى، تعادل الدحيل القطري دون أهداف مع مضيفه الاستقلال ممثل طاجيكستان.
ولم تشهد المباراة الكثير من الفرص، ليحصد كل فريق نقطة في مستهل مشوارهما في المجموعة الخامسة.
وسدد المعز علي مهاجم الدحيل كرة مقوسة مرت بعيدا عن القائم الأيسر منتصف الشوط الأول.
وافتقدت تسديدة سلطان البريك الدقة لتمر من فوق عارضة الاستقلال، قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.
وتصدى حارس الدحيل صلاح زكريا لتسديدة أليشير دزاليلوف مع بداية الشوط الثاني.
وكاد الدحيل أن يعود بنقاط المباراة بعدما سدد البريك كرة قوية من عند حدود منطقة الجزاء اصطدمت بالدفاع ثم في العارضة، قبل 15 دقيقة من النهاية.