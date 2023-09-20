دوري أبطال آسيا.. النصر يحقق فوزا ثمينا على برسيبوليس

وسجل عبد الرحمن غريب الهدف الأول للعالمي في شباك برسيبوليس، خلال الدقيقة 62 من عمر اللقاء، بعد تسديدة أرضية باغتت حارس مرمى الفريق الإيراني، علي رضا.

وشهدت المباراة طرد ميلاد سالاك إثر التدخل القوي والخشونة على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر، خلال الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 72، أضاف محمد قاسم الهدف الثاني للنصر من تصويبة صاروخية من داخل منطقة جزاء الفريق الإيراني.

ويمتلك النصر ثلاث نقاط ليتصدر المجموعة الخامسة بعد تعادل الدحيل بطل قطر مع مضيفه الاستقلال ممثل طاجيكستان في وقت سابق اليوم.

وتأهل النصر إلى مرحلة المجموعات بعد تخطي الدور التمهيدي على حساب شباب الأهلي الإماراتي، بعد مباراة مثيرة انتهت بفوز العالمي 4-2.