يويفا يتخذ موقفا حاسما حول استبعاد منتخب إسرائيل من تصفيات كأس العالم

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اللجوء لمبدأ التصويت على استبعاد منتخب إسرائيل لكرة القدم من المسابقات الأروبية والدولية التي تجري تحت إشرافه وفق ما أوردته تقارير إخبارية اليوم الخميس.

وتزايدت خلال الأيام الماضية موجات الاستنكار الدولية وحركات الاحتجاج وصيحات الاستهجان ضد الكيان الإسرائيلي بعد استمرار الحرب على قطاع غزة.

وواجهت منتخبات وأندية إسرائيل في كل الرياضات وكل الفئات السنية في الأشهر الماضية حملة شعواء ودعوات لاستبعادها من مختلف المنافسات الرياضية نتيجة العدوان على فلسطين واستمرار المجازر المرتكبة في حق المدنيين والأطفال في غزة.

وقالت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية (le parisien) اليوم الخميس إن اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) من المقرر أن تجتمع الأسبوع المقبل لمناقشة الدعوات الرسمية من بعض الاتحادات الكروية الأعضاء باستبعاد منتخب إسرائيل من المشاركة في المنافسات التي ينظمها وأولها التصفيات الحالية لكأس العالم 2026.

وطالبت إسبانيا، وفق ما أوردته مصادر إعلامية بإقصاء منتخب إسرائيل لكرة القدم من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وفي مباراة منتخب الكيان أمام إيطاليا في شهر سبتمبر الجاري رفعت الجماهير الإيطالية شعارات تهاجم إسرائيل ومنتخبها وتصفهم بالقتلة بعد استمرار الحرب في غزة.

وينتظر أن يتكرر الأمر خلال مواجهة إسرائيل والنرويج في التصفيات ذاتها، خلال الشهر المقبل، كما هاجمت جماهير عدة أندية أوروبية لاعبين إسرائيليين خلال منافسات محلية أو قارية في أوروبا خلال الشهر الجاري.

وأفادت تقارير إخبارية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يدرس إجراء تصويت بشأن المطالبة تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم بسبب تورط البلاد في الحرب في غزة.

ووفقًا لمعلومات إخبارية، من المتوقع أن تدعم أغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية العشرين للشركة الأم لكرة القدم الأوروبية تعليق عضوية الفرق والمنتخبات الإسرائيلية من المسابقات القارية والدولية.

ويأتي هذا القرار قبل أسبوعين من استئناف المنتخب الإسرائيلي تصفيات كأس العالم 2026، بمباراتين خارج أرضه ضد النرويج وإيطاليا.

أما نادي مكابي تل أبيب، النادي الوحيد المُشارك في الدوري الأوروبي فقد يغادر بدوره المسابقة بعد أن لعب مباراته الأولى ضد باوك سالونيكا يوم الأربعاء (0-0).

وقالت "لوباريزيان": "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية، سيدعم استبعاد إسرائيل، نظرًا للعلاقة الوثيقة بين رئيسه، جياني إنفانتينو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

في الأسبوع الماضي، دعا نجم كرة القدم الفرنسي السابق إريك كانتونا إلى استبعاد إسرائيل من المسابقات الدولية خلال حفل "معًا من أجل فلسطين" في لندن.

وقال أسطورة مانشستر يونايتد: "بعد أربعة أيام من بدء حرب روسيا في أوكرانيا، حظر الفيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم روسيا، والآن مرّ 716 يومًا منذ أن عشنا الإبادة الجماعية في غزة، ومع ذلك، لا يزال يُسمح لإسرائيل بالمشاركة".