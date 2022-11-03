بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم (فيديو)
أعلن النجم الإسباني جيرارد بيكيه، قائد نادي برشلونة، اعتزاله كرة القدم رسميًا، ورحيله عن الفريق الكتالوني.
وبعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة، نشر بيكيه فيديو عبر صفحته الرسمية أعلن فيه أن علاقته انتهت رسميًا مع برشلونة.
وستكون المباراة القادمة لبرشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، هي الأخيرة للاعب مع الفريق الكتالوني.
وقال في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة: "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".
وأضاف: "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقا بعد برشلونة.. عاجلا أم آجلا سأعود".
وسيحل برشلونة ضيفا على أوساسونا يوم الثلاثاء في آخر مباراة له قبل انطلاق كأس العالم بين 20 نوفمبر تشرين الثاني و18 ديسمبر كانون الأول.
وكان بيكيه وصل إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008 قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي الطفولة.
وحقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، دوري الابطال ثلاث مرات (2009، 2011 و2015)، كأس الملك سبع مرات إضافة إلى ألقاب أخرى.
ولعب بيكيه مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دوليا بعد مونديال روسيا الأخير.
وخارج أرض الملعب، ارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا ولديهما ولدان وقد أعلنا في يونيو الفائت انفصالهما.