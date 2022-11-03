بيكيه يعلن اعتزال كرة القدم (فيديو)

أعلن النجم الإسباني جيرارد بيكيه، قائد نادي برشلونة، اعتزاله كرة القدم رسميًا، ورحيله عن الفريق الكتالوني.

وبعد مسيرة حافلة امتدت لسنوات طويلة، نشر بيكيه فيديو عبر صفحته الرسمية أعلن فيه أن علاقته انتهت رسميًا مع برشلونة.

وستكون المباراة القادمة لبرشلونة ضد ألميريا في الدوري الإسباني، يوم السبت المقبل، هي الأخيرة للاعب مع الفريق الكتالوني.

وقال في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة: "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".

وأضاف: "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريقا بعد برشلونة.. عاجلا أم آجلا سأعود".