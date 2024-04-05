مفاجأة مدوية حول تعاقد برشلونة مع مبابي
كشفت صحيفة "سبورت" عن مفاجأة مدوية بشأن محاولة برشلونة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.
وتشير الكثير من التقارير إلى أن مبابي البالغ من العمر 25 عاما سينضم لريال مدريد الصيف المقبل، بعدما أبلغ ناديه أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.
وسيواجه مبابي برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء على ملعب بارك دي برانس.
وكان من الممكن أن يكون مبابي لاعبًا في برشلونة في الماضي، كما أكد خافيير بورداس، المدير الفني السابق لبرشلونة خلال فترة ولاية ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.
وقال بورداس في تصريحات لبرنامج "الشرينغيتو": "لو كنت مسؤولا، لكان مبابي قد لعب لبرشلونة".
وأكد المدير الفني السابق أنه في صيف 2017، عندما انتقل نيمار من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، كان النادي الكتالوني على استعداد لدفع تكلفة التعاقد مع مبابي، الذي كان في ذلك الوقت في بداية ظهوره مع موناكو.
لكن الأمر انتهى ببرشلونة بالتعاقد مع فرنسي آخر وهو عثمان ديمبلي من بروسيا دورتموند في صفقة كلفت النادي الكتالوني 135 مليون يورو.
وأكد بورداس أنه يفضل مبابي وأنه تحدث مع والده وأنهما كانا على استعداد لإجراء الصفقة.
لكن مبابي انضم صيف 2017 إلى باريس سان جيرمان بنظام الإعارة من موناكو قبل أن تتم الصفقة بشكل دائم بعد عام واحد مقابل 180 مليون يورو.
وسيكون على برشلونة مواجهة خطورة مبابي وديمبلي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل ويوم 10 أبريل.
كما يجب أن يستعد برشلونة لمواجهة مبابي كثيرا؛ لترجيح انضمامه إلى ريال مدريد خلال أسابيع.