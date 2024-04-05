مفاجأة مدوية حول تعاقد برشلونة مع مبابي

كشفت صحيفة "سبورت" عن مفاجأة مدوية بشأن محاولة برشلونة التعاقد مع النجم الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

وتشير الكثير من التقارير إلى أن مبابي البالغ من العمر 25 عاما سينضم لريال مدريد الصيف المقبل، بعدما أبلغ ناديه أنه لن يجدد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل.

وسيواجه مبابي برشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث تقام مباراة الذهاب يوم الأربعاء على ملعب بارك دي برانس.

وكان من الممكن أن يكون مبابي لاعبًا في برشلونة في الماضي، كما أكد خافيير بورداس، المدير الفني السابق لبرشلونة خلال فترة ولاية ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.