بشكل نهائي.. الهلال السعودي يحسم مصير ماركوس ليوناردو

حسمت إدارة نادي الهلال السعودي موقفها من العروض التي تلقاها البرازيلي ماركوس ليوناردو، نجم الفريق، للرحيل خلال الفترة الصيفية، في ظل عدم قدرة الإدارة على قيده في القائمة الأولى بسبب أزمة اللاعبين المواليد.

وحاول الهلال الضغط على اتحاد الكرة لتعديل لائحة اللاعبين المواليد، ويستمر ليوناردو في هذه القائمة ولكن الأندية رفضت التصويت على القرار.

وكان ليوناردو ضمن قائمة لاعبي المواليد في الموسم الماضي، ولكن بعد بلوغ 22 عامًا، أصبح لا يمكن تسجيله في هذه الفئة.

وترددت العديد من الأنباء خلال الساعات الأخيرة حول تفكير الهلال في التخلص من ليوناردو، خاصة أن اللاعب تلقى العديد من العروض المغرية من الدوري البرازيلي وأيضا من روسيا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن الهلال قرر عدم التخلي عن ليوناردو، على أن يتم الاعتماد عليه في القائمة الآسيوية فقط، بسبب الحد المسموح للأجانب.

وأوضحت أن "الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الفريق رفض رحيل ليوناردو، خاصة أن الهلال لا يمتلك حاليا إلا الأوروغواياني داروين نونيز في مركز رأس الحربة، بعد رحيل الصربي ألكسندر ميتروفيتش".

فيما ذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "إدارة الهلال رفضت عرضًا من نادي سيسكا موسكو الروسي لشراء عقد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بمبلغ 25 مليون يورو، بعد أن تمسّك الإيطالي إنزاغي بالمهاجم البرازيلي، بحيث سيتم تسجيله في القائمة الآسيوية".

وانضم ليوناردو للهلال في صيف 2024 قادما من بنفيكا، ولعب 46 مباراة مع الهلال وسجل 29 هدفا وقدم 4 تمريرات حاسمة.