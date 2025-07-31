هل يحرم ترامب منتخب البرازيل من جماهيره في كأس العالم؟

إرم نيوز – نور الدين ميفراني

يواجه منتخب البرازيل مشكلة خلال مشاركته الصيف القادم في نهائيات كأس العالم 2026 والتي تنظمها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث من المحتمل أن يمنع المشجعون البرازيليون من دخول أمريكا.

وتعرف العلاقات السياسية بين البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية توترًا كبيرًا بسبب قضية الضرائب، وهو ما أثر على حصول أعضاء من الكونغرس البرازيلي على تأشيرة دخول للولايات المتحدة الأمريكية.

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وحسب قناة CNN الأمريكية يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منع البرازيليين من تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، بما في ذلك خلال فترة نهائيات كأس العالم 2026.

وواجه السياسيون البرازيليون قيودًا صارمة وتقليصًا في مدة تأشيرة الدخول للولايات المتحدة الأمريكية بسبب الأزمة السياسية، وهو ما يؤشر على ما تنتظره جماهير كرة القدم البرازيلية في الصيف المقبل.

وتفرض قواعد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على البلدان المستضيفة لنهائيات كأس العالم تسهيل تنقل الجماهير لمتابعة منتخباتها، وهو ما يفرض أيضًا تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول للبلد المضيف.

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ولم يعلق الاتحاد الدولي لكرة القدم على أنباء إمكانية منع الجماهير البرازيلية من تشجيع منتخب بلادها في نهائيات كأس العالم المقبلة، لكن السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يملك علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وشوهد الثنائي قريبين خلال كأس العالم للأندية التي توج بها تشيلسي الإنجليزي.

وكان دونالد ترامب قد منع في شهر يونيو الماضي الإيرانيين من دخول الولايات المتحدة الأمريكية لأسباب أمنية واستثنى الرياضيين والمدربين المشاركين في مسابقات عالمية، وهو ما يحرم الجماهير الإيرانية من تشجيع منتخب بلادها الذي تأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

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ويملك المنتخب البرازيلي جماهير كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية لوجود جالية برازيلية كبيرة ومواطنين أمريكيين من أصل برازيلي، لكن الجماهير الموجودة في البرازيل ستواجه صعوبات للسفر للولايات المتحدة الأمريكية.