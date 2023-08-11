هاري كين يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ
أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن هاري كين هداف توتنهام بات على أعتاب الانتقال إلى بايرن ميونخ.
وكتب رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "هاري كين إلى بايرن ميونخ، الصفقة اكتملت بين جميع الأطراف حيث أُعطي كين الضوء الأخضر النهائي".
وأضاف: "توتنهام تلقى 100 مليون يورو كرسوم ثابتة بالإضافة إلى حزمة إضافية تصل إلى 20 مليون يورو كإضافات، سيوقع كين عقدًا لمدة أربع سنوات، وسيسافر إلى ألمانيا اليوم للخضوع للفحص الطبي".
وفي حال إتمام الصفقة بهذا المبلغ فإن هاري كين سيكون أغلى صفقة في تاريخ بايرن ميونخ، متفوقا على لوكاس هيرنانديز الذي انضم للنادي البافاري مقابل 80 مليون يورو، علما أنه غادر هذا الصيف إلى باريس سان جيرمان.
ورغم سجله التهديفي المميز مع توتنهام لم يحصل هاري كين على أي لقب جماعي مع السبيرز.
ونال كين جائزة هداف الدوري الإنجليزي 3 مرات، علما أنه سجل مع توتنهام 280 هدفا وصنع 64 في 435 مباراة.
وسجل كين 213 هدفا في 320 مباراة في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي خلف آلان شيرر الذي سجل 260 هدفا في 441 مباراة.
وحتى الآن تعاقد بايرن ميونخ مع المدافع الكوري الجنوبي مين جاي كيم من نابولي، وكونراد لايمر، ورافائيل غيريرو في صفقتي انتقال حر.
ويلاقي بايرن ميونخ منافسه لايبزيغ، غدًا السبت، في كأس السوبر الألماني على أن يستهل حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الألماني بمواجهة فيردر بريمن يوم الجمعة 18 أغسطس.