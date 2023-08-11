هاري كين يوافق على الانتقال إلى بايرن ميونخ

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو أن هاري كين هداف توتنهام بات على أعتاب الانتقال إلى بايرن ميونخ.

وكتب رومانو، المتخصص في سوق الانتقالات، عبر حسابه في موقع "تويتر": "هاري كين إلى بايرن ميونخ، الصفقة اكتملت بين جميع الأطراف حيث أُعطي كين الضوء الأخضر النهائي".

وأضاف: "توتنهام تلقى 100 مليون يورو كرسوم ثابتة بالإضافة إلى حزمة إضافية تصل إلى 20 مليون يورو كإضافات، سيوقع كين عقدًا لمدة أربع سنوات، وسيسافر إلى ألمانيا اليوم للخضوع للفحص الطبي".