حارس سجل في الأهلي.. مفاجأة الزمالك للاتحاد (فيديو)
قرر جوزيه غوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضم عمر عبد العزيز حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بالنادي لمعسكر الأبيض لخوض مباراة الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز.
وعلى ستاد القاهرة الدولي، يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من المرحلة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.
كان عمر عبد العزيز أحرز هدفاً في مباراة الزمالك مواليد 2008 أمام الأهلي، التي أقيمت الأسبوع الماضي وأسهم في فوز فريقه باللقاء.
وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًّا من:
حراسة المرمى: محمد عواد - ومعاذ علاء الدين – وعمر عبد العزيز.
الدفاع: حمزة المثلوثي - وعمر جابر - وحسام عبد المجيد - ومصطفى الزناري - وياسر حمد - وأحمد فتوح.
الوسط: نبيل عماد دونجا - ومحمد شحاتة - وأحمد حمدي - وزياد كمال - ومهاب ياسر – وسيد عبد الله "نيمار" - وناصر ماهر – وعبد الله السعيد - وأحمد مصطفى "زيزو".
الهجوم: سيف الجزيري - وناصر منسي - وسامسون أكينيولا.
ويسعى فريق الزمالك لتحقيق الفوز أمام الاتحاد السكندري خصوصًا في ظل تأخر الفريق في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويحتل نادي الزمالك المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة، بعد أن خاض 11 مواجهة حتى الآن.
ويأتي الاتحاد السكندري في المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد الفوز في 7والتعادل في 6 والخسارة في في مباراتين.