حارس سجل في الأهلي.. مفاجأة الزمالك للاتحاد (فيديو)

وعلى ستاد القاهرة الدولي، يستضيف الزمالك نظيره الاتحاد السكندري في لقاء مؤجل من المرحلة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الخميس.

كان عمر عبد العزيز أحرز هدفاً في مباراة الزمالك مواليد 2008 أمام الأهلي، التي أقيمت الأسبوع الماضي وأسهم في فوز فريقه باللقاء.