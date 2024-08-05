بعيدًا عن منافسات الألعاب الأولمبية باريس 2024، التي تشهد آخر أيام المنافسات، وتقدم يوميًّا كثيرًا من الأحداث المثيرة والأرقام القياسية، خطف المهاجم الأرجنتيني لنادي لانوس، والتر بو الأضواء فجر اليوم الاثنين عندما وقّع على هدف خيالي ورائع في مباراة فريقه أمام نادي تيغري لحساب الدوري الأرجنتيني الممتاز.

وقاد والتر بو، المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا، ناديه لانوس للفوز (3 ـ 2) في مباراة مثيرة من الجولة التاسعة للدوري، لكن هدفه الرائع الذي منح به نقاط الفوز كان أعجوبة المباراة دون منازع، ليرشحه الكثير من المتابعين للفوز بجائزة بوشكاش لأجمل هدف في سنة 2024.

وبعد أن وصلت النتيجة إلى (2 ـ 2) بين الفريقين تلقى والتر بو، توزيعة من الجهة اليمنى للهجوم ليروض الكرة بشكل رائع ويرسل تسديدة ازدواجية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك نادي تيغري معلنة عن هدف أسطوري بالفعل لفريق لانوس ليتقدم (3 ـ 2).

وزاد توقيت الهدف الرائع لوالتر بو، في الدقيقة الأخيرة من المباراة، وأهميته باعتباره منح النقاط الثلاث للانوس في خروج المهاجم الأرجنتيني بطلًا للمباراة، ونجمًا خطف بهدفه كل الأضواء حيث تم تداول مقطع الهدف المرشح لإحراز جائزة "بوشكاش" وهي الجائزة التي يتم منحها لصاحب أفضل هدف في العام خلال حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العام من قبل صحيفة فرانس فوتبول الفرنسية.

وبدوره احتفى الحساب الرسمي للدوري الأرجنتيني للمحترفين على منصة "إكس" بهدف والتر بو فيما أشاد أيضا الحساب الرسمي لنادي لانوس بما اعتبره جوهرة الأسبوع في كرة القدم الأرجنتينية.

يشار إلى أن لانوس رفع رصيده إلى 15 نقطة في المركز التاسع من المسابقة على بعد 4 نقاط من المتصدر نادي هوراكان.

وكان والتر بو، انتقل إلى لانوس في الموسم الجاري، قادمًا من فيليز سارسفيلد، وخاض حتى الآن 23 مباراة مع فريقه الجديد سجل فيها 14 هدفًا، سيبقى آخرها في شباك نادي تيغري، في ذاكرة الدوري الأرجنتيني بالتأكيد.