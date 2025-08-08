الأهلي يحتفظ بصدارة الأندية الأفريقية.. وتراجع الترجي والوداد

حافظ الأهلي المصري على صدارة الأندية الأفريقية قبل بداية الموسم الجديد 2025 – 2026 والصادر، اليوم الجمعة، من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قبل إجراء مراسم قرعة المرحلة التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية.

ولم يفقد الأهلي الصدارة رغم خسارته لقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الماضي لصالح بيراميدز المصري.

وشهد التصنيف السنوي الصادر عن كاف تغييرات عديدة على رأسها التقدم اللافت لصالح بيراميدز حامل لقب دوري الأبطال 9 مراكز دفعة واحدة بالمقارنة لترتيبه في الموسم الماضي.

وتقدم بيراميدز للمركز السادس بدلاً من الخامس عشر كما تقدم أيضاً نهضة بركان المغربي للمركز الرابع بدلاً من السادس.

وفي المقابل، تراجع الترجي التونسي إلى المركز الثالث خلف ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وصيف النسخة الماضية بدوري الأبطال.

وتراجع الزمالك للمركز السابع بعدما احتل التصنيف الخامس في الموسم الماضي كما أن الوداد المغربي تراجع أيضاً إلى المركز الثامن بدلاً من الثالث في ظل غيابه عن البطولات القارية في الموسم الماضي.

وضمت قائمة أفضل 10 أندية تصنيفاً في القارة السمراء اتحاد العاصمة وشباب بلوزداد الجزائريين.