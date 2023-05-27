تقرير: أسينسيو في محادثات متقدمة مع باريس سان جيرمان

قالت شبكة "ESPN" إن ماركو أسينسيو مهاجم ريال مدريد يجري محادثات متقدمة للانضمام إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر.

وتلقى اللاعب الدولي الإسباني، الذي ينتهي عقده مع ريال مدريد في 30 يونيو المقبل، عرضًا للتجديد مع الميرنغي أقنعه ماليًا، لكنه قرر المضي قدمًا بعد موسم بدأ فيه أقل من نصف مباريات الليغا.

وبحسب الشبكة فإن أستون فيلا ويوفنتوس وميلان أبدت اهتمامًا أيضًا بالتعاقد مع أسينسيو، لكن عرض باريس سان جيرمان هو العرض الأكثر إغراءً لأسينسيو حاليًا.