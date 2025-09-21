هجوم حاد ضد نجم الإفريقي التونسي بعد الخسارة أمام نجم المتلوي (فيديو)

واجه المدافع الليبي علي يوسف انتقادات حادة بعد خسارة فريقه الإفريقي أمام نجم المتلوي بهدف دون رد مساء اليوم الأحد في الجولة السابعة للدوري التونسي لكرة القدم.

وتوقف رصيد الإفريقي بقيادة مديره الفني فوزي البنزرتي عند 13 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري التونسي بفارق 3 نقاط عن الترجي الجرجيسي المتصدر.

وحمّل قطاع كبير من جماهير الإفريقي اللاعب الليبي مسؤولية الهدف الذي سكن شباك الفريق بعد خطأ دفاعي فادح.

من جانبه، قال طارق المسعودي لاعب الإفريقي السابق إن علي يوسف يعد أفضل مدافع في الدوري التونسي، ولكن الخطأ الذي ارتكبه تسبب بخسارة الفريق أمام نجم المتلوي.

وأشار المسعودي إلى أن المباراة شهدت تفوقاً واضحاً من جانب المدرب عماد بن يونس المدير الفني لفريق نجم المتلوي على حساب الإفريقي ومدربه القدير فوزي البنزرتي.

وأكد أن الإفريقي دفع ثمن المشكلات الدفاعية في مواجهة نجم المتلوي، كما أن الثقة الزائدة التي لعب بها علي يوسف أثرت في التعامل مع الهجمات التي نظمها أصحاب الأرض.