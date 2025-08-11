لا يوجد ضربة جزاء.. لجنة الحكام تصدم الأهلي المصري

صدمت لجنة الحكام التابعة لاتحاد الكرة المصري النادي الأهلي بشأن مدى أحقية الفريق في الحصول على ركلة جزاء أمام مودرن سبورت، في المباراة التي جمعت بينهما، يوم السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت مباراة الأهلي ومودرن سبورت في الدقيقة 99، سقوط لاعب الأهلي غراديشار داخل منطقة الجزاء، وطالب اللاعبون حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء بداعي وجود التحام من مدافع مودرن سبورت.

ووفقا لما ذكره تقرير لقناة "النهار" المصرية، فإن "لجنة الحكام أيدت قرار الحكم الذي أدار اللقاء طارق مجدي بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام مودرن سبورت".

وأضاف التقرير: "كان هناك بعض المناقشات داخل لجنة الحكام بشأن مطالبة الأهلي بركلة جزاء في لقطة غراديشار التي أثارت جدلًا واسعًا واعترض عليها لاعبو الفريق الأحمر، لكن اللجنة بينت أن قرار الحكم طارق مجدي صحيح بعدم احتسابها، خاصةً أن اللعبة كان بها شد وجذب بين المهاجم والمدافع، وزاوية الكاميرا في الشاشة لم توضح هذا الأمر، لكن زوايا غرفه الفار أكدت ما حدث".

والتقى الأهلي مع مودرن سبورت، وتعادل بهدفين لمثليهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة الدوري.

بهذا التعادل، يحتل الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة واحدة، بينما يتواجد مودرن سبورت في المركز الخامس بنفس عدد النقاط.