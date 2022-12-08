دي بول يقتحم محادثة بين ميسي وغوميز وأغويرو ويُقبّل الجميع (صورة)

شارك قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في جلسة عبر الفيديو "تويتش" مع صديقه النجم المعتزل سيرجيو 'كون' أغويرو، لكن بعد فترة وجيزة ظهر عدد من لاعبي المنتخب الآخرين في البث المباشر.

وخلال الحديث بين ميسي وصديقه المعتزل ظهر أليخاندرو بابو غوميز أيضًا بقصة شعر جديدة، وقد سخر الثنائي من مظهره الجديد الذي يشبه ديفيد بيكهام.

ودار الحديث بين ميسي وأغويرو عن موضوعات مختلفة من بينها، المظهر الجديد للاعب أتلانتا الإيطالي السابق الذي اعترف بأنه يريد الحلاقة مثل بيكهام.

وحاول المتابعون للبث المباشر التخمين حول النجم الذي يحاول غوميز تقليد طريقة تصفيف شعره، بينما انفجر نجوم الأرجنتين في الضحك عندما قال أحدهم إنه يريد أن يبدو مثل خورخي سامباولي (المدير الفني السابق للمنتخب في مونديال روسيا حليق الرأس تمامًا).

وبعد فترة ظهر رودريغو دي بول، ولياندرو باريديس، أيضًا في المشهد، بينما علق ميسي بعد فترة على أغويرو بأن المنتخب الأرجنتيني سيتدرب يوم الخميس الساعة 7:00 مساءً في قطر.

وحاول دي بول تقبيل ميسي وغوميز، وقد فعل ذلك، لكن على ما يبدو كان ذلك ضد رغبة زميليه في المنتخب الوطني ليضحك الجميع بما في ذلك أغويرو.