يورو 2024.. هدف أردا غولر الصاروخي في مرمى جورجيا (فيديو)

وتستهل تركيا مشوارها في بطولة أوروبا 2024 بمواجهة الوافد الجديد جورجيا، اليوم الثلاثاء، في مدينة دورتموند.

افتتح ميرت مولدور أهداف المباراة وسجل الهدف الأول لمنتخب تركيا من تسديدة صاروخية رائعة.

وتعادل جيورجيس لمنتخب جورجيا في الدقيقة 33.

ولكن مع بداية الشوط الثاني أعاد النجم الشاب أردا غولر التقدم لمنتخب تركيا، من تسديدة صاروخية رائعة.

واستلم غولر الكرة خارج منطقة الجزاء، وسدد صاروخًا بقدمه اليسرى، وأحرز هدف التقدم مرة أخرى للمنتخب التركي.