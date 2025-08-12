بمشاركة النصر السعودي.. موعد قرعة دوري أبطال آسيا 2 ومستويات الأندية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن مستويات الأندية التي ستخوض النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال آسيا 2، والتي سيكون خلال نادي النصر ممثلا للدوري السعودي للمحترفين.

ويشارك 16فريقا آسيويا في المسابقة بداية من دور المجموعات وذلك بتوزيعها على 4 مجموعات في أعقاب حفل القرعة الذي سيتم يوم الجمعة 15 أغسطس الجاري.

وحل النصر السعودي في المستوى الأول في القرعة ليكون على رأس إحدى مجموعات دوري ابطال آسيا 2، كما تم وضع أندية الوصل الإماراتي والأهلي القطري في المستوى الأول.

أخبار ذات علاقة جيسوس يتخذ قرارا صادما حول مشاركة النصر في دوري أبطال آسيا 2

الفريق الرابع الذي سيكمل المستوى الأول هو المنهزم من مباراة ستجمع نادي الدحيل القطري ونادي سباهان الإيراني، إذ سيلعب الفريق الفائز في دوري أبطال آسيا للنخبة بينما سيخوض الخاسر منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وتم تحديد أندية المستوى الثاني لتشمل كلا من الاستقلال الإيراني ونادي أنديجيان ونادي الحسين إربد الأردني والزوراء العراقي، أما المستوى الثالث فيضم المحرق البحريني وموهون باغان الهندي واستقلول الطاجيكي وأركاداج التركماني.

ويضم المستوى الرابع أندية الوحدات الأردني والخالدية البحريني بجانب الفريقين المتأهلين من الدوري التمهيدي.

أخبار ذات علاقة ما الأندية التي ستنافس النصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2؟

وتقام المباراة الأولى من الدوري التمهيدي لإكمال فرق البطولة بين نادي ريجار تاداز الطاجيكي وأهال التركماني.

أما المباراة الثانية، فتجمع نادي جوا الهندي ونادي السيب العماني، وتقام على ستاد بانديت جواهر لال نهرو في جوا.

وكان النصر السعودي شارك في موسم 2024 2025 في دوري أبطال آسيا للنخبة وبلغ الدور نصف النهائي قبل الخسارة أمام كاواساكي الياباني.