يغيب الأسطورة ليونيل ميسي عن قائمة منتخب الأرجنتين، التي ستشارك في المباراتين المقبلتين بتصفيات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة تشيلي يوم 6 سبتمبر القادم، ثم يلتقي كولومبيا يوم 10 من الشهر ذاته، في إطار تصفيات كأس العالم 2026، التي تقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض ميسي لإصابة قوية مع منتخب الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا أمام كولومبيا، التي انتهت بفوز المنتخب الأرجنتيني.

وغادر ميسي ملعب المباراة، ولا يزال يغيب عن الملاعب حتى الآن.

ومن المقرر أن يغيب ميسي أيضًا عن معسكر منتخب الأرجنتين في فترة التوقف الدولي المقبلة، بالإضافة إلى زميله أنخيل دي ماريا.

وفيما يلي قائمة الأرجنتين لتصفيات كأس العالم:

حراسة المرمى: والتر بينيتيز- جيرونيمو رولي- إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: جونزالو مونتيل- ناهويل مولينا- كريستيان روميرو- جيرمان بيزيلا- ليوناردو فاليردي- نيكولاس أوتاميندي- ليساندرو مارتينيز- نيكولاس تاجليافيكو- فالينتين باركو.

الوسط: لياندرو باريديس- جويدو رودريجيز- أليكسيس ماك أليستر- إنزو فيرنانديز- جيوفاني لو سيلسو- إيزاكويل فيرنانديز- رودريغو دي بول- نيكولاس غونزاليس.

الهجوم: أليخاندرو غارناتشو- ماتياس سولي- جوليانو سيميوني- فالينتين كاربوني- جوليان ألفاريز- لاوتارو مارتينيز- فالينتين كاستيانوس.