دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يصعد لنصف النهائي بالتعادل مع بايرن ميونخ.. وإنتر يرافقه بتعادله أمام بنفيكا

تقدم سيتي عن طريق إرلينغ هالاند في الدقيقة57، قبل أن يدرك جوشوا كيميش التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.

وكان سيتي قد فاز ذهاباً 3-0، ليتأهل للدور المقبل مستفيداً من فوزه 4-1 بمجموع المباراتين.

وكان ريال مدريد، حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، قد تأهل بدوره للمربع الذهبي من البطولة بعد تغلبه على تشيلسي الإنجليزي 4-0 في مجموع المباراتين ضمن منافسات دور الثمانية.