دوري أبطال أوروبا: مانشستر سيتي يصعد لنصف النهائي بالتعادل مع بايرن ميونخ.. وإنتر يرافقه بتعادله أمام بنفيكا
ضرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي موعداً مع ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بفوزه، اليوم الأربعاء، 4-1 على بايرن ميونخ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
تقدم سيتي عن طريق إرلينغ هالاند في الدقيقة57، قبل أن يدرك جوشوا كيميش التعادل لبايرن ميونخ في الدقيقة 83 من ضربة جزاء.
وكان سيتي قد فاز ذهاباً 3-0، ليتأهل للدور المقبل مستفيداً من فوزه 4-1 بمجموع المباراتين.
وكان ريال مدريد، حامل لقب البطولة في الموسم الماضي، قد تأهل بدوره للمربع الذهبي من البطولة بعد تغلبه على تشيلسي الإنجليزي 4-0 في مجموع المباراتين ضمن منافسات دور الثمانية.
إنتر يتخطى بنفيكا ويضرب موعدا مع ميلان في نصف نهائي دوري الأبطال
وفي مباراة أخرى، ضرب إنتر ميلان موعدا مع غريمه المحلي ميلان في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تعادل 3-3 مع بنفيكا في إياب دور الثمانية مستفيدا من فوزه ذهابا 2-صفر.
وبهذا تضمن إيطاليا وصول أحد فرقها إلى نهائي البطولة القارية للمرة الأولى من ست سنوات.
وتقدم إنتر في الدقيقة 13 بتسديدة رائعة من نيكولو باريلا من داخل منطقة الجزاء، لكن بنفيكا أدرك التعادل في الدقيقة 38 عندما قفز فريديك أورسنيس عاليا ليلعب ضربة رأس إلى داخل الشباك.
وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر قبل أن يضيف البديل خواكين كوريا الهدف الثالث من مسافة قريبة في غضون سبع دقائق.
ورغم أن المدافع أنطونيو سيلفا سجل هدف بنفيكا الثاني وأدرك البديل بيتر موسى التعادل في الدقائق الأخيرة، فإن بطاقة التأهل كانت من نصيب إنتر.
ويتأهل إنتر لنصف النهائي للمرة الأولى منذ فوزه باللقب للمرة الثالثة في 2010.