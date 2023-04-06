بسبب هتافات عنصرية ضد لوكاكو.. إغلاق جزئي لملعب يوفنتوس
تلقى يوفنتوس أوامر بإغلاق جزء من ملعبه في مباراته المقبلة على أرضه في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام نابولي بعد أن تعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لإساءات عنصرية خلال مباراة بالدور قبل النهائي لكأس إيطاليا يوم الثلاثاء الماضي.
وسيتم إغلاق المدرج الجنوبي في ملعب أليانز التابع ليوفنتوس في مباراته أمام نابولي في 23 أبريل نيسان بعد سماع هتافات عنصرية قادمة من تلك المنطقة خلال مباراة ذهاب الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام إنتر.
وقالت رابطة الدوري الإيطالي في بيان: "أنصار يوفنتوس الذين احتلوا المدرج الجنوبي رددوا خلال الدقيقتين 35 و49 هتافات بذيئة ومهينة وصيحات عنصرية ضد لاعب إنتر روميلو لوكاكو".
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) أن يوفنتوس منع اثنين من مشجعيه من دخول ملعبه بعد انتشار لقطات فيديو للواقعة.
تفاصيل الأزمة:
أطلقت جماهير يوفنتوس هتافات عنصرية تجاه لوكاكو خلال مواجهة الفريقين في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا.
وأصدر الاتحاد الإيطالي بياناً أكد فيه أن الطبقة السفلى من المدرج الجنوبي في ملعب "أليانز" الخاص بيوفنتوس ستغلق لمباراة واحدة بعد هتافات عنصرية من "غالبية الجماهير" في ذلك القسم قبل وأثناء تسجيل لوكاكو ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليخرج فريقه بالتعادل 1-1.
ثم حصل لوكاكو على بطاقة صفراء ثانية وطُرد بعد احتفاله أمام أنصار الفريق المحلي.
وثبّت الاتحاد الإيطالي بطاقة لوكاكو الحمراء، وبالتالي سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة. كما تم طرد زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش وجناح يوفنتوس الكولومبي خوان كوادرادو بعد اشتباك بين لاعبي الفريقين.
وأُوقف كوادرادو بسبب حادثة الطرد ثلاث مباريات لإمساكه هاندانوفيتش من رقبته ولكمه، في حين تم إيقاف الأخير لمباراة واحدة بسبب دوره في العراك.