"الباب يفوت جمل".. أسطورة الأهلي المصري يطالب برحيل إمام عاشور (فيديو)

طالب إكرامي الشحات، أسطورة حراسة المرمى في الأهلي المصري، برحيل إمام عاشور نجم خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء بعد تصريحات وكيل أعماله آدم وطني.

وهاجم آدم وطني في الساعات الماضية إدارة الأهلي؛ بسبب قرارها بمنع التعامل معه مؤخراً، مؤكداً في تصريحات صحفية أن القلعة الحمراء بحاجة للتواصل معه من أجل تجديد عقد عاشور الممتد حتى صيف 2028.

وقال إكرامي عبر قناة MBC MASR إن تصريحات آدم وطني مستفزة للغاية وغير مقبولة، موضحاً أن الأهلي لن يقف على أي لاعب مهما كان اسمه.

وأضاف: "ما قاله هذا الوكيل يحمل رسالة مستفزة للأهلي، والباب يفوت جمل لإمام عاشور إذا كان هذا موقفه".

وأشار إلى أن آدم وطني لا يعرف قيمة النادي الأهلي وتاريخه وعراقته، موضحاً أن هذا الوكيل يجب أن يعلم هوية الجهة التي يتعامل معها.

وأتم قائلا: "محمود الخطيب أسطورة الأهلي اعتزل وحقق الفريق العديد من الألقاب والبطولات بعده، والمسيرة لن تتوقف على أي لاعب مهما كان اسمه سواء إمام عاشور أو غيره".