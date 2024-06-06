رغم المكافأة الضخمة.. ريال مدريد يعترض على كأس العالم للأندية 2025

ووفقا لتقرير نشره موقع "ريليفو" الإسباني، اليوم الخميس، فإن ريال مدريد هو أول المعترضين من الأندية المشاركة، ولكنه الثاني بعد رابطة الدوري الإنجليزي، على وقت البطولة، خاصة أنه سيأتي في نهاية الموسم المقبل الذي سيبدأ في أغسطس 2024.

ويبدأ ريال مدريد موسمه بمباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا يوم 14 أغسطس وإذا وصلوا إلى نهائي كأس العالم للأندية 2025 سينتهي موسمهم في 13 يوليو 2025.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد يرى أن الأمر صعب؛ لأن الموسم بذلك سيكون لمدة 11 شهرًا متواصلًا دون أي راحة تقريبًا وعدد المباريات سيكون 72 مع نهائي كأس العالم للأندية.

وكشف التقرير عن جزء من الأحاديث التي تدور داخل قلعة ريال مدريد، حيث يقول مسؤولو النادي إن (الموسم المقبل سنبدأ في أغسطس وننتهي في يوليو، إنه جنون، سيقتلون اللاعبين".