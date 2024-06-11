شهادة مميزة من أسطورة آرسنال تجاه محمد صلاح (فيديو)

وانتقل محمد صلاح إلى الدوري الإنجليزي في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وساهم النجم المصري في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول بجانب الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وسط إغراءات من بعض أندية الدوري السعودي للفوز بخدماته.