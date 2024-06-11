شهادة مميزة من أسطورة آرسنال تجاه محمد صلاح (فيديو)
أدلى الفرنسي روبرت بيريز أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي بشهادة مميزة في حق الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.
وظهر بيريز في مقطع فيديو وهو يتلقى أسئلة سريعة حول أفضل جناح هجومي في الدوري الإنجليزي.
واعتبر النجم الفرنسي محمد صلاح أفضل جناح حاليًا في الدوري الإنجليزي، بل واعتبر صلاح أفضل منه بشكل شخصي في هذا المركز.
وفضل بيريز لاعب آرسنال بوكايو ساكا على عدة أسماء أبرزها جاك غريليش نجم مانشستر سيتي وهيونغ مين سون نجم توتنهام وجابريل مارتينللي جناح آرسنال وماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد ولويس دياز لاعب ليفربول.
ومنح نجم آرسنال السابق الأفضلية للاعب مانشستر سيتي جريمي دوكو على حساب ساكا ولياندرو تروسارد ثنائي آرسنال.
وبسؤاله حول الأفضل بين دوكو وصلاح، اختار بيريز لاعب ليفربول معتبره الأفضل في الدوري الإنجليزي.
وانتقل محمد صلاح إلى الدوري الإنجليزي في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.
وساهم النجم المصري في تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية مع ليفربول بجانب الدوري الإنجليزي.
وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل وسط إغراءات من بعض أندية الدوري السعودي للفوز بخدماته.