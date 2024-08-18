لم ينتظر النرويجي إيرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، وقتًا طويلًا للانتقام من الإسباني مارك كوكوريلا نجم تشيلسي بعد أغنية ساخرة انتشرت في الفترة الأخيرة.

وسجل هالاند هدف التقدم في مرمى تشيلسي خلال لقاء الفريقين المقام اليوم الأحد في الجولة الأولى للدوري الإنجليزي.

ولم يستطع كوكوريلا إيقاف هالاند الذي هز الشباك ببراعة في الدقيقة 18 من عمر اللقاء.

وردد كوكوريلا خلال احتفاله بلقب كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب إسبانيا أغنية شهيرة لمشجعي تشيلسي يسخرون خلالها من هالاند.

وتقول كلمات الأغنية إن هالاند يرتجف لرؤية كوكوريلا، وتردد جماهير تشيلسي هذه الأغنية باستمرار في لقاءات مانشستر سيتي لاستفزاز اللاعب النرويجي.

وتفاعل العديد من المشجعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع أغنية كوكوريلا الساخرة بعد هدف هالاند.

ونشر نشطاء التواصل الاجتماعي الأغنية مع هدف هالاند مع تعليقات ساخرة من مدافع تشيلسي الذي لم يستطع إيقاف مهاجم السيتي خلال اللعبة.

وأنهى مانشستر سيتي الشوط الأول من عمر اللقاء متقدمًا على تشيلسي بهدف هالاند.

وتقابل الفريقان يوم 4 أغسطس الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، وفاز مانشستر سيتي بنتيجة 4-2 ولكن كوكوريلا لم يخض اللقاء بسبب حصوله على إجازة عقب تتويجه بلقب اليورو.