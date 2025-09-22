أسطورة ميلان ومذيعة حسناء شهيرة.. من سيقدم حفل الكرة الذهبية 2025؟

يعيش عالم كرة القدم اليوم الاثنين على وقع الحدث الأعظم على صعيد التتويجات الفردية بالإعلان عن صاحب الكرة الذهبية 2025 وذلك عند الإعلان عن اسم أفضل لاعب في العالم للعام الحالي.

وتم الانتهاء من قبل اللجنة المشرفة على جائزة الكرة الذهبية من كل الجوانب التنظيمية بمن فيها النجم الذي سيسلم الذهب للمتوج وأيضا التعرف على المقدمين اللذين سيتوليان تنشيط الحفل.

وأكدت مصادر من لجنة الكرة الذهبية أن النجم الهولندي رود خوليت أسطورة ميلان الإيطالي وصاحب الجائزة في نسخة 1987، هو من سيقدم حفل الكرة الذهبية برفقة مذيعة بريطانية حسناء ومشهورة جدا وهي كيت سكوت أو اسمها السابق كيت عبدو.

أخبار ذات علاقة ما هي فرص أشرف حكيمي في الفوز بالكرة الذهبية؟

وسيعطي رود خوليت، أحد أشهر وأفضل لاعبي كرة القدم في العالم في الثمانينات من القرن الماضي أول إشارة للحفل البهيج الذي يتم نقله مباشرة عبر الكثير من القنوات التلفزيونية وسيحضره مئات الشخصيات الرياضية المشهورة.

وقالت صحف فرنسية إن الصحفية البريطانية كيت سكوت ستكون من جديد في تقديم حفل الكرة الذهبية وذلك للمرة الثالثة اليوم الاثنين، 22 سبتمبر، إلى جانب الهولندي رود خوليت.

وسبق لكيت سكوت الإعلامية الرياضية في قناة سي بي أس الرياضية، أن قدمت حفل التتويج في مناسبتين وذلك في 2014 و2015.

أخبار ذات علاقة الموعد والقنوات المجانية الناقلة لحفل الكرة الذهبية 2025

وتقدم كيت سكوت (عبدو سابقا) على قناة CBS برنامجًا حول دوري أبطال أوروبا إلى جانب تييري هنري وجيمي كاراغر وميكا ريتشاردز.

وتعد كيت سكوت واسمها الحقيقي كيت جايلز، من مشجعي مانشستر يونايتد باعتبارها مولودة في مانشستر، وهي من رواد ملعب أولد ترافورد، حيث تزوره مع والدها منذ أن كانت في سن الخامسة عشرة، عندما عملت في مخبز على بُعد خطوات من الملعب وفق قولها.

أخبار ذات علاقة ليكيب: باريس سان جيرمان حجز مطعما فخما للاحتفال بالكرة الذهبية

وتحظى مُشجعةٌ فريق الشياطين الحمر، بمكانة كبيرة ومرموقة في الأوساط الكروية وسبق لها تقديم عدة فعاليات وحفلات تتويج وتظاهرات كروية، إذ أنها تتميز بكونها تتحدث لغاتٍ مُتعددة.

وقدمت سكوت حفل الكرة الذهبية عامي 2014 و2015 وهو حدثٌ تُجيد التعامل معه حيث قالت في عام 2015: "بشكلٍ عام، لا أشعر بالتوتر إلا عندما أصعد على المسرح وأرى الجميع أمامي. أحاول ألا أفكر في الأمر كثيرًا. إذا فكرتُ فيه كثيرًا، يُرعبني ذلك بالتأكيد".