استهل أرسنال مشواره في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز اليو السبت بفوز سهل على ولفرهامبتون (2 ـ 0) وذلك على ملعب

وافتتح الألماني كاي هافرتس التسجيل لأرسنال في الدقيقة 25 بضربة رأس من داخل منطقة الجزاء إثر توزيعة رائعة من بوكايو ساكا، وهو الهدف الذي انتهت عليه أحداث النصف الأول من المواجهة.

وفي الشوط الثاني أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 74 عندما استقبل كرة من كاي هافرتس، ليطلق تسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء استقرت في الزاوية القريبة من شباك وولفرهامبتون.

ولم يقدم أرسنال أداء سلسا لكنه كان فوزا مستحقا لفريق المدرب ميكل أرتيتا الذي يراه الكثيرون الأقرب لإنهاء هيمنة مانشستر سيتي حامل القب.

وسنحت لولفرهامبتون فرص لهز الشباك لكن رايان آيت نوري ورودريجو جوميز أخفقا في تهديد مرمى ديفيد رايا حارس أرسنال عندما كانت النتيجة 1-صفر لصالح أرسنال.